商务部：有序组织符合条件的商贸企业复工营业

人民网北京2月10日电 （栗翘楚）2020年2月10日，商务部召开首次网上新闻发布会，商务部市场建设司司长朱小良介绍，当前在做好疫情防控的同时，有序组织符合条件的商贸企业复工营业，保障生活必需品物资供应网络正常运转，以满足城乡居民的基本生活需要。

朱小良表示，商务部会同卫生健康委联合部署生活服务企业做好疫情防控，在人员、场所、设施设备、商品、外卖服务管理，以及经营服务规范等方面提出指导性要求，出台了由中国商业联合会制定的零售企业、餐饮企业疫情防控指南。联合发展改革委指导中国连锁经营协会，动员组织近300家企业20多万个门店发起“保障供应，稳定物价，持续开业”倡议，承诺共同做到：多方筹措货源，抓好供应保障；坚决杜绝哄抬物价、囤积居奇等行为，尽最大努力保持商品价格稳定；克服营运困难，稳定营业时间，力争持续开业不闭店。

此外，商务部实行动态监测预警。快速启动生活必需品市场供求、保供骨干企业调运能力等日报制度，每日监测批发市场与商业网点营业情况，及时掌握供需缺口、商业库存、市场价格等变化。截至目前，商务部重点联系的50个大型农产品批发市场都在正常营业，20家大型连锁商超分布在全国34个大中城市的7000多个门店，开业比例超过92%。

朱小良表示，商务部加强货源组织和储备投放。确定500家大型生产流通企业作为应急保供重点企业，围绕重点品种摸清货源，指导企业适当增加商业库存，确保紧急情况下调得出、运得到、用得上。扩大紧缺物资和肉类等生活必需品进口，鼓励外向型生产企业优先保障国内市场医用物资和重要生活物资供应，动员组织相关商协会及时提供国外供货企业和商情信息。商务部会同国家发展改革委、财政部等部门投放中央储备冻猪肉10万余吨；指导北方大城市陆续投放冬春储备蔬菜，陕西已投放超过3.3万吨，宁夏已投放超过6千吨，青岛已投放超过8千吨；近期向武汉调拨2000吨中央储备冻猪肉，随时可以投放。

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