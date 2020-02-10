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商务部：我国服务贸易总体保持平稳向上态势

2020年02月10日20:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月10日电 （栗翘楚）2020年2月10日，商务部召开首次网上新闻发布会，商务部市场建设司司长朱小良介绍，2019年，在服务贸易创新发展试点等政策的激励下，我国服务贸易总体保持平稳向上态势，逆差明显下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。

朱小良表示，2019年我国服务进出口总额54152.9亿元（人民币，下同），同比增长2.8%。其中，出口总额19564.0亿元，同比增长8.9%；进口总额34588.9亿元，同比减少0.4%。主要呈现以下特点：

服务贸易逆差明显下降。2019年，我国服务业发展潜力不断释放，服务业增加值同比增长6.9%，为服务出口的快速增长奠定了良好基础。服务出口总额在服务进出口总额中的占比达36.1%，同比提升2个百分点。服务出口增速高于进口增速9.3个百分点，推动服务贸易逆差下降10.5个百分点至15024.9亿元，同比减少1760.0亿元。

服务贸易结构显著优化。2019年，我国知识密集型服务进出口额18777.7亿元，同比增长10.8%，高于服务进出口整体增速8个百分点，占服务进出口总额的比重达到34.7%，同比提升2.5个百分点。其中，知识密集型服务出口额9916.8亿元，同比增长13.4%，占服务出口总额的比重达50.7%，同比提升2个百分点；知识密集型服务进口额8860.9亿元，同比增长8%，占服务进口总额的比重达25.6%，同比提升2个百分点。从具体领域看，个人文化娱乐服务、电信计算机和信息服务、金融服务延续快速增长态势，进出口增速分别为19.4%、18.9%、18.7%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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