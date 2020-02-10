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商务部：武汉目前生活必需品供应基本正常

2020年02月10日20:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月10日电 （栗翘楚）2020年2月10日，商务部召开首次网上新闻发布会，商务部市场建设司司长朱小良介绍，在各方面的共同努力下，目前，武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，品种较为丰富，价格波动不大，未出现明显市场异常波动，未发生明显抢购或脱销断档情况。

朱小良表示，建立9省联保联供机制，协调湖北、安徽、江西等周边9省区共建联保联供机制，第一时间组织调运。1月23日以来，重庆、广西等8省区累计向湖北运送蔬菜6800多吨、食用油20多吨、速冻和方便食品200多吨。

商务部积极推动三大商超优化进货渠道，增加从白沙洲和四季美等批发市场进货，两大批发市场商户开业率超过80%，日交易量上升至3000吨以上，动态库存维持在8000吨左右。武商、中商、中百三大商超1100多个门店，克服人手少、防护用品紧缺等困难坚持营业，蔬菜日销售量1000吨左右，库存保持在2300吨左右。

疫情发生以来，商务部组织动员各地各企业形成众志成城、共同保供的格局，社会各界也给予了无私的支持。1月29日以来，武汉已累计向市场投放4000多吨捐赠蔬菜，后续还有3500多吨捐赠货源可用于投入市场，为武汉蔬菜供应发挥了重要作用。

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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