原标题：半月逾30条政策落地 央地稳金融战疫情齐发力

抗击疫情离不开资金保障和支持，近期从中央到地方，多项稳金融政策持续发力。2月10日，央行发放首批专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款。据记者不完全统计，仅近半月以来，央行、财政部、银保监会等部门以及多个地方政府就累计发布逾30条政策，涉及提供流动性稳定金融市场预期、对疫情防控重点保障企业加大资金支持、进一步降低中小微企业融资成本等多个方面。

业内专家表示，一揽子举措将形成合力，精准施策，进一步提升了金融机构支持抗疫工作的服务效率，对稳定市场预期、实现今年经济社会发展目标发挥重要作用。

保持金融体系充足的流动性是近期稳金融政策的重要着力点之一。2月10日，央行公开市场开展7000亿元7天期和2000亿元14天期逆回购操作，完全对冲到期量。春节后，央行持续加大公开市场操作力度，累计投放流动性已近2万亿元，保持疫情防控特殊时期银行体系流动性的合理充裕，发出加大逆周期调节力度的信号。业内人士表示，超预期流动性的释放稳定了金融市场预期、提振了资本市场信心，更有利于金融机构在非常时期进一步加大对实体经济的支持力度。

稳金融另一政策着力点是加大对疫情防控所需资金的供给力度，使得战疫一线企业获得更大规模和更低成本的资金支持。2月7日，财政部联合发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署印发通知，推出多项举措，包括部署专项再贷款支持疫情防控，继续加大对小微、民营企业和制造业等重点领域的金融支持，增加信用贷款和中长期贷款，降低综合融资成本，以及采取多项便利措施支持金融机构疫情防控期间发行金融债券以及资产支持证券、短期融资券等。“财政金融协同发力，在央行专项再贷款和中央财政贴息共同支持下，企业实际融资成本降至1.6%以下，企业将更有动力和资金扩大产能，开足马力生产，保障供应。”财政部有关负责人表示。据银保监会副主席周亮2月7日披露的数据，银行业主动对接医疗器械、药品、防护服、口罩、消毒用品、疫苗研发等企业融资需求，全力保障抗击疫情资金需求，重点信贷投放累计已达2100多亿元。

值得注意的是，在对疫情防控重点保障企业加大资金支持的同时，降低暂时遇到困难的中小微企业融资成本、增加其中长期贷款供给也成为政策重点。

截至2月10日，已有近20省份陆续发文为辖内受困中小企业提供金融支持，内容主要包括拓宽企业直接融资渠道、加大对流动资金困难企业的支持力度、严防盲目抽贷等。

2月10日，江西省人民政府办公厅印发《关于金融支持防控疫情稳定经济增长的若干措施》，确保重要必需领域生产企业正常融资需求得到充分便捷保障；确保全年普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款平均增速。此前，上海发文鼓励浦发银行、上海银行、上海农商银行加大对抗击疫情和受疫情影响较大行业及中小微企业的信贷投放，疫情防控期间相关贷款利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）至少减25个基点，并鼓励其他在沪金融机构也参照执行。

业内专家表示，一揽子稳金融举措具针对性，也将形成政策合力，引导资金流向，降低企业负担。光大证券研究所首席银行业分析师王一峰在接受记者采访时表示，上述政策的密集出台，能够有效应对节后企业和金融机构预防性资金需求的提升，平抑股市、债市和汇市的短期波动，进一步提升了金融机构支持抗疫工作的服务效率，对于稳定市场预期、实现今年经济社会发展目标起到了至关重要的作用。

展望未来，更多稳金融政策储备已准备就绪。财政部负责人此前表示，出台针对疫情防控重点保障企业的中央财政贴息政策，是应对疫情的应急之策。下一步，将统筹考虑疫情变化对经济的影响、现有政策实施的效果等因素，加强宏观研判，先抓好现有政策的落实，精准支持受疫情影响严重的行业、地区和人群，帮助他们尽快恢复正常生产和经营。同时，为纾解小微企业面临的困难，应对疫情的经济影响，做好前瞻性、有针对性的政策准备。

中国人民银行副行长潘功胜也指出，中国经济有较强的韧性和强大的潜力，宏观调控政策的空间十分充足。下一步货币政策将从三方面着手：一是加大逆周期调节的强度，保持流动性合理充裕，为实体经济提供良好的货币金融环境。二是进一步深化利率市场化改革，完善市场报价利率传导机制，提高货币政策的传导效率，降低社会融资成本。三是继续发挥结构性货币政策工具的作用，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

民生银行首席研究员温彬表示，下一步央行有可能通过MLF置换到期的逆回购，一方面拉长流动性投放的期限稳定市场预期，另一方面下调MLF利率，进而引导LPR利率下行。中国银行研究院研究员范若滢也认为，央行将适当增加2020年全年降准或定向降准的次数或幅度，加大调降MLF利率幅度，引导LPR利率下行，并进一步发挥LPR作用，推动实体企业融资成本下降。同时，结构性货币政策工具创新也将加码，对疫情影响严重的行业及地区给予信贷倾斜。(记者 向家莹 张莫)

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