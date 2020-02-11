原标题：2020三农投资：钱从哪里来 投向哪里去

中央一号文件勾勒了2020年农业农村投资路线图，现代农业设施建设被置于重要位置，将谋划实施一批现代农业投资重大项目，加快推进高标准农田建设。与此同时，交通、供水、电网、光纤网络等公共基建以及教育、医疗等公共服务领域投资也将持续加码。

岁末年初，围绕三农补短板的投资项目库正提速建设。《经济参考报》记者获悉，这些项目重点涵盖现代农业基础设施、产业融合发展、农业绿色发展、科技人才支撑、乡村建设等。业内指出，抗疫情之下，包括农产品冷链物流在内的三农投资新空间也将加速开启。

巨大的投资项目需求下，钱从哪里来？据悉，除财政支出倾斜外，下一步将加大投融资金融支持力度，引导社会力量、工商资本、金融资本等多渠道“输血”。

下好现代农业设施投资“先手棋”

现代农业设施投资是农业农村投资的“先手棋”，在加快实现农业现代化中发挥关键性作用。

“去年以来，受宏观经济形势和产业自身因素影响，农业投资出现一定幅度下滑。这种情况多年未有。今年中央一号文件对有效扩大农业农村投资作出了相应部署。”中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示。

在多个投资领域中，现代农业设施建设被予以强调。中央一号文件提出，提早谋划实施一批现代农业投资重大项目，支持项目及早落地，有效扩大农业投资。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设。抓紧启动和开工一批重大水利工程和配套设施建设。

推动农业高质量发展，高标准农田建设是一个重要支撑。权威专家指出，高标准农田项目区耕地质量每提高1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤。

针对农产品冷链物流短板，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，安排中央预算内投资支持建设一批骨干冷链物流基地，支持各类主体建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施。

业内认为，当前在疫情之下，生鲜产品的贮藏保鲜及冷链运输需求上升。未来，农产品冷链物流将迎来新一轮发展机遇。

农村信息基建方面，中央一号文件提出，建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域应用。

通过现代信息技术在农业领域应用，将推动我国传统农业向现代农业、智慧农业的转型。不少领军企业已瞄准智慧农业方向，着力打造数字农业生态圈。比如，京东数科依托于大数据、人工智能、IoT、区块链等数字科技能力，独创养殖巡检机器人、饲喂机器人、3D农业级摄像头等先进设备，实现智能化、自动化、精细化生产，为数字农牧产业降本增效、结构化转型注入了强劲的科技动能。

重点接长基建和公共服务“短板”

农村基础设施不足、公共服务落后是城乡发展不平衡、农村发展不充分最直观的体现。中央一号文件对标全面建成小康社会目标任务，圈定多个补短板重点领域。

加大农村基础设施建设力度被置于首位，针对道路建设和改造、电网升级改造、光纤网络和第四代移动通信网络建设、农村饮水基础设施建设等均有明确部署。

围绕如何接长教育、医疗、环保等公共服务短板，中央一号文件也有系统部署，如全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进生活污水治理，开展农村黑臭水体整治，加强乡镇寄宿制学校建设，推进标准化乡镇卫生院建设，改造提升村卫生室，基本完成大规模养殖场粪污治理设施建设等。

“从城乡发展之间的不平衡来看，农村的基础设施、教育、医疗、人居环境和城市还有不少差距。要继续加大相关投入，这也是乡村振兴的核心内容。”中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田表示。

记者从农业农村部获悉，围绕三农补短板，下一步还将谋划和储备一批具有全局性、基础性、战略性的重大工程项目。以现代农业基础设施、产业融合发展、农业绿色发展、科技人才支撑、乡村建设等五大项目包为重点，建立覆盖全面、体系完整、分级分类、长短结合的项目库。各级农业农村部门将做实做细建设规划和项目论证储备，推动项目库建设尽快落实落地。

多渠道破解“钱从哪里来”难题

新一轮三农投资力度大，钱从哪里来？据悉，除各级政府财政支出加大倾斜力度外，将进一步优化政策环境，吸引社会力量、工商资本、金融资本等多渠道“输血”农业农村。

韩长赋指出，要优化农业农村投资环境，引导和鼓励工商资本下乡，营造良好政策环境。国家税务总局原副局长许善达表示，“让工商资本下乡注入新的资源，重新配置整个农业生产资源，可以将生产效率至少提高10%到15%。”

不少地方已在加力挖掘工商资本潜能。山东提出对工商资本年实际新增投资1亿元以上的乡村振兴项目，由省市县财政联动按实际新增投资额的1%给予奖补。山东潍坊将着力引进一批产业层次高、技术水平强、发展模式新、带动能力强的大项目、好项目，服务支持总投资140亿元的88个在建项目建设，年内工商资本下乡力争突破60亿元。

广阔田野已经成为投资兴业热土，引得投资商纷至沓来。在湖南省益阳市安化县，投资10亿元的恒康源茶旅康养中心项目已开工，紫薇谷文旅康养综合体项目拟投资50亿元，正在紧锣密鼓建设中。涵盖“一江四区，十里画廊”的黑茶特色小镇百亿投资项目已完成近30亿元，其中公共基础设施投入5.5亿元。预计到2022年实现综合产值达200亿元以上。

中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻表示，农业农村投资规模巨大，要把政府主导作为主要渠道，充分调动各类企业和农民主体的积极性。

“要加大农业农村投融资金融支持力度。”韩长赋表示，要做大面向新型农业经营主体的担保业务。推动温室大棚、大型农机、土地经营权依法合规抵押融资。针对县域农户、中小企业等推出更多免抵押、免担保、低利率、可持续的普惠金融产品。

金融部门已经有所行动。银保监会日前发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，明确提出鼓励银行业金融机构加大对三农领域的信贷投放。国开行此前也表示，充分发挥开发性金融支持三农发展的重要作用，在不增加地方政府隐性债务的前提下，统筹支持农村基础设施建设、公共设施建设和产业发展。(记者 宋振远 班娟娟 张志龙 周勉)

(责编：庄红韬、杨曦)