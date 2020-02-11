原标题：2.3万亿减税降费成效明显 超23万亿支出保障有力

2月10日，财政部发布数据显示，2019年全国一般公共预算收入190382亿元，同比增长3.8％，其中，中央一般公共预算收入89305亿元，同比增长4.5%；地方一般公共预算本级收入101077亿元，同比增长3.2%。全国一般公共预算支出238874亿元，同比增长8.1%。

翻开2019年国家账本，涉及减税降费的主要税种收入下降或增幅明显回落。数据显示，全年税收收入增长1%，增幅比上年回落7.3个百分点。具体看，国内增值税增长1.3%，增幅比上年回落7.8个百分点；进口货物增值税、消费税下降6.3%；个人所得税下降25.1%；企业所得税增长5.6%，增幅比上年回落4.4个百分点。

“减税降费重点支持民营企业和小微企业发展，有力支撑了实体经济特别是制造业平稳运行。”财政部有关负责人指出，2019年全年减税降费将超过2.3万亿元，占GDP的比重超过2%。

具体来看，受益最多的是制造业和小微企业，使数千万家企业和数亿人民群众享受到了政策红利，有效减轻了企业负担、增加了居民收入和消费能力、促进了企业加大研发投入、稳定投资和扩大就业，有力支持了实体经济特别是制造业稳定发展。据测算，减税降费拉动2019年当年GDP增长0.8个百分点，拉动固定资产投资增长0.5个百分点，拉动社会消费品零售总额增长1.1个百分点，为保持经济总体平稳、稳中向好的发展态势发挥了重要作用，对推动经济高质量发展的深层效果正在逐步显现。

收入端实施更大规模减税降费，减轻企业负担。支出端力度不减，有力保增长和保障了重点民生领域。2019年，全国财政支出总体保持较快增长，全国一般公共预算支出比上年增长8.1%。上半年、前三季度的全国一般公共预算支出分别完成年初预算的52.5%、75.9%，超过序时进度。中央财政加大对地方转移支付力度，全年下达对地方转移支付7.4万亿元，比上年增长7.5%。(记者 孙韶华)

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