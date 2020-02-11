原标题：海南部分地区农产品滞销 破解困局须做好产销对接

乐东150万斤树上熟芒果急盼销售；东方30万斤木瓜苦寻买主；陵水4万亩成熟圣女果等待入市……近期，海南多个市县农产品遭遇跌价、滞销困境。对此，海南精准施策，通过给予应急补贴和奖励、开辟绿色通道等举措，力图打通产销梗阻，目前，海南瓜果菜出岛销售情况有所改善。业内称，解决海南农产品低价卖难的根本之策是打通产销对接各环节，实现供需精准对接。

多地瓜果菜难卖

记者2月6日上午在乐东黎族自治县抱由镇多建村看到，两三百人在毛豆种植基地抓紧采收。

不过，这批冬季紧俏的蔬菜采摘下来没法直接发向岛外，而是先运到冷库。基地负责人王万贤告诉记者，本来大年初三就该摘，再不摘就全黄了，摘完后先放冷库里存放一周，后续还要根据行情进行处理。

在乐东，出现滞销的还有青瓜、芒果、哈密瓜等多个品类，特别是当地特色水果哈密瓜，很多非订单生产的哈密瓜已被“弃管”。王万贤5日以每斤0.5元的价格卖出了10万斤哈密瓜，“这等于白送，光农民的采摘工费每斤就要0.2元，包装费也很高。”

在一处连片种植基地，记者看到，不少已经采收的哈密瓜地里堆满了“次果”，有间大棚哈密瓜藤蔓全部枯萎，干枯的藤架上悬挂的小果只需一周便可成熟上市。

常年在海南从事哈密瓜采购的鲜丰水果股份有限公司采购主管李时安说，往年同期前来佛罗镇收瓜的卡车一天就有一两百辆，镇里交易市场临时堆放点里，哈密瓜堆得满满当当。现在一天最多二三十辆车。当地一家种植企业负责人告诉记者，采购价已从往年的每斤5元以上，跌到低于成本价的1.2元，依然难寻销路。

乐东并非个例。连日来，海南超过三分之二的市县出现不同程度的农产品滞销现象。三亚崖州果蔬综合批发市场是琼南地区最大的瓜菜销售集散地。该市场负责人卢日高告诉记者，往年该市场瓜菜春节前后上市量达4000吨。但自1月下旬疫情暴发并迅速蔓延后，出岛销售量锐减，大年初一跌到最低的七八百吨，价格普遍低于每斤1元。

海南是冬季我国重要的“菜篮子”，冬季瓜果菜销往全国170多个大中城市。海南省农业农村厅预测，到今年4月底全省蔬菜种植面积可达290万亩以上，年总产量可达495万吨，除去本地消费量，有357万吨蔬菜可供出岛。然而，受疫情等各方面因素影响，春节后第一周，全省冬季瓜菜出岛量只有3.99万吨，较上一周减少了2.48万吨。

海南省农业农村厅副厅长莫正群介绍，“市县普遍反映农产品运不出去，尽管各地各级政府均强调禁止封路，但实际运输过程中面临重重障碍。”

抓好社区配送 实现产销精准对接

海南多名农业干部、种植业企业负责人指出，2月中旬至3月底，海南瓜果菜将迎来上市高峰期，解决低价卖难的根本之策是打通产销对接各环节。

连日来，海南频频出招——对采购冬季瓜果菜给予应急补贴和奖励，鼓励客商加大对海南农产品的收购；对冬季瓜菜、热带水果、畜禽开辟绿色通道，授权乡镇发放通行证；三亚为补贴货车运输费，给农民免过磅费……省农业农村厅多名领导、各市县负责人纷纷“组队”，即将前往销地城市进行“点对点”运销对接。

多措并举之下，海南瓜果菜出岛销售情况有所改善。据海南省农业农村厅统计，目前海南每日瓜果菜出岛量回升至1万吨以上。2月6日，三亚第一批27吨优质热带水果发往上海，将通过上海联华超市旗下2000余家连锁销售终端供应当地市民；同时还有69吨优质瓜菜发往河南万邦市场。

2月1日以来，海南向湖北捐赠支援多批瓜果菜。莫正群告诉记者，海南捐赠湖北的四批次瓜菜之所以能顺利分发给医护人员，是因为海南农业农村厅联合交通运输厅给运输车队签发了“应急物资及人员运输车辆通行证”，且到达目的地后有当地商务部门负责对接卸货和分发。

安徽、浙江、湖北等地受访群众告诉记者，目前蔬菜分销商只能将菜运至路口卸货，待地方政府组织人员前去运输和分销；武汉多个小区业主近期主要靠团购平台从盒马或其他大型商超采购，送至小区楼下再分流取货。

乐东绿盛农业公司董事长林清喜认为，对于湖北这一重点疫区来说，全国各地驰援湖北，急需采取统一采购、统一运输、统一分发的办法，甚至对运输车队进行统一防疫管理，才能同时化解“卖难”、“买难”问题。

地方干部也建议，当前产销对接的难点是做好社区配送，确保瓜菜能顺利到达群众手中，确保消费者和医护人员得到更好的给养。对于重点疫区，建议采取专人专车、固定路线、固定休息地点的形式组织运输司机，最大限度利用好司机和车辆资源。(记者 赵叶苹 罗江)

(责编：庄红韬、杨曦)