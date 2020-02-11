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四川：疫情防控严抓不懈 春耕生产决不放松

2020年02月11日08:18  来源：经济参考报
 
原标题：四川：疫情防控严抓不懈 春耕生产决不放松

　　立春以来，天气回暖，四川农村田间呈现出一派紧张忙碌的景象，农民在做好疫情防护的同时，积极开展春耕，进行农作物收种。

　　戴好口罩、手套……9日一大早，四川省中江县金穗源粮食专业合作社的20余名工人做好防护措施，拿上锄头，分散到近600亩的彩色油菜地里清除杂草，进行备耕。

　　“当前正是油菜地治虫害除杂物、准备播种的关键时期，面对新冠肺炎疫情，春耕也不能耽误，当然这一切的前提是做好农民的疫情防护工作。”该合作社负责人常滔一边与其他工人一同劳作，一边说。

　　中江县农业农村局局长王行之介绍，为避免人员聚集，出现防疫风险，同时扎实抓好小春田管及大春备耕技术培训，中江县通过乡村广播、电视、微信、QQ、培训手册等方式，进行机插秧、旱育秧、玉米机械等技术培训。

　　梓潼县是四川丘区农业大县。随着农业机械化的逐步普及，该县耕牛养殖越来越少，现代农业机械走进寻常百姓家。立春之后，梓潼县石牛镇华光村村民谢荣按照传统习俗，将本来系在牛头上的红绸系在了自家旋耕机的机器把手上。

　　“给耕地的‘铁牛’也挂个红绸，希望来年日子红红火火。以前立春时，还要给耕牛喂鸡蛋，现在我们给‘铁牛’加满水灌满油。”谢荣说，疫情发生后，村民没有被吓倒，当前大家一手抓防疫工作， 一手抓好春耕生产。

　　据介绍，目前，梓潼县近25万亩小麦、近30万亩油菜长势喜人，小春有望全面丰收。

　　新冠肺炎疫情防控期间，四川省专门出台《关于做好当前我省“菜篮子”产品稳产保供的通知》，通过压紧压实责任、确保措施到位，强化生产管理、增强供应能力，畅通产销渠道、保障有效供给，强化疫病防控、确保安全供给，加强监测预警、确保信息畅通等八条措施，确保春耕开展，以及猪肉、蔬菜等重要农产品不断档、不脱销，供应充足。

　　连日来，中江县回龙镇桥南村农民奚顺利组织30余名当地村民和6辆汽车，抢收他承包本村360亩河滩地里丰收的萝卜，并运往成都等地销售。“抢收后计划再播种第三季40亩萝卜，抢收完的土地会马上进行松土、理沟，在三月播种玉米。”奚顺利说。

　　2020年中江县大春粮食种植面积计划169.6万亩，较去年增加1.04万亩，增0.62%。“加紧小春作物收种，做好大春耕种，是保障当前和今后农产品物资供应的基础。”王行之说。

　　四川省农业农村厅相关负责人表示，要确保春耕备耕，还必须加强种子、肥料、农药和农膜等物资储备、调运。

　　7日，位于四川达州高新区的瓮福达州化工有限责任公司一派繁忙的景象。生活物资保障是打赢这场战疫的基础，而抓好春耕是确保粮食安全的必要举措。春耕期间，化肥用量占比相对较高，保化肥生产一定程度上来说，就是保春耕。

　　瓮福达州克服30余人无法复工等困难，加快生产节奏，提升生产效率，保证化肥产量不降低。在积极生产的同时，该企业紧抓防疫工作，要求员工个人防护必须100%佩戴口罩，疫情防控物资储备充足，实行错时用餐、分散用餐，进出车辆、食堂、电梯、生产车间全面消毒等，从源头保证企业一线职工的生产安全，也确保疫情防控和经济增长两不误。

　　“一定要把产能顶上去，全力保障春耕。”在生产车间，记者见到瓮福达州的负责人黄光柱。他介绍，瓮福达州公司主要产品之一的磷酸盐是重要的水溶肥原料，60%以上的磷酸盐产品都销往全国各地用作水溶肥生产。“在疫情防控期间，我们响应达州高新区号召，‘一手抗击疫情、一手备战春耕’，制定了防疫与春耕两不误的工作思路。”当前，春肥备货已经全面铺开。

　　为保证春耕顺利进行，四川多地政府多措并举加强农资储备。“为弥补农资储备不足，我们积极协调各农资经销商，开展农资下乡活动，以适应新冠肺炎疫情防控时期的特殊需要。”王行之说。(记者 高健钧 卢宥伊)

(责编：庄红韬、杨曦)
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