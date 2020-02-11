原标题：各地确保重要生活物资供应安全平稳

摸清全国500家重点保供企业库存，大型连锁超市网点开业率95%，为武汉备用1万吨中央储备冻猪肉……新冠肺炎疫情发生以来，人民群众对生活必需品的供应更加关注，需求阶段性增加。

随着疫情的不断发展，如何保障粮油蔬菜等重要生活物资生产、储备和投放，守好百姓的“菜篮子”“米袋子”，确保市场供应安全、平稳有序？记者就此进行了采访。

肉蛋蔬果库存多少？供应总体充足，价格基本平稳

“家里储备的菜吃得差不多了，今天来这里买了些肉和蔬菜，价格没有太大变化。”在江苏盐城滨海县的大润发超市，市民孙女士刚刚采购完。记者在这家超市里看到，肉食、蔬果区井然有序，品种齐全。肉类、青菜、土豆、茄子、生菜成了抢手货。

最新监测数据显示，2月8日，全国36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格稳中趋降，15种蔬菜价格比1月30日高点回落了10个百分点。

在国务院联防联控机制9日举行的新闻发布会上，国家发展改革委经贸司副司长陈达指出，每年春节假期结束后，随着大量务工人员返程，粮油、肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品需求都会增加，今年疫情防控的因素叠加，生活必需品保供压力比往年要大一些。

为此，发改委会同商务部等有关部门进一步完善了监测预警处置机制，增加生活物资的市场供给。在做好疫情防控工作的基础上，积极支持生活必需品的相关企业推进复工复产，奠定市场供应的物资基础。

据了解，目前全国重点监测的粮食生产、加工企业的复工率达到了94.6%；天然气、电力、成品油供应充足；民航、铁路、水路运输网络运营正常。

在湖北，连日来生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。目前湖北全省重点的调查大米、面条、食用油、禽肉、牛奶商业库存可以保障10-15天的供应，猪肉、鸡蛋可以保障5天左右的供应，蔬菜动态库存可以保障3天左右的供应。每天销货以后还有持续的货源补充进来。

在内蒙古，自治区各地全力确保重要民生商品保供稳价，呼和浩特市对蔬菜市场的监测显示，目前东瓦窑农副产品批发市场等3家大型市场，蔬菜供销整体平衡，价格稳定。在贵州，省商务厅密切关注市场商品价格变动等动态，加强商超监督检查力度，适时预警。

“目前，全国生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格基本平稳，后续还有坚实的生产供应基础。”商务部市场运行司副司长王斌说。

生产力、运力是否能跟上？打通梗阻、加速复工

这些天，温州传化公路港工作人员陈剑每晚11点都要开始忙碌，疫情之下他深感自己肩上的责任更重了。

目前，世纪联华温州城配中心就入驻在温州传化公路港，负责完成其在温州地区10余个门店的货物配送。每天凌晨0点到早上8点，都有40多吨的各类生活物资要从这个配送中心出发，及时配送到温州相关门店，保证各类基础生活物资供应。

“着力破解区域范围之内‘最先一公里’起运……以及‘最后一公里’末端配送的梗阻问题，提升生活物资调运能力。”陈达说，目前有关部门正在通过进一步完善监测预警处置机制、增加生活物资市场供给、增强持续调节调运能力等方面的工作确保重要生活物资生产保供。

据了解，针对大中城市陆续复工后生活必需品需求增加的情况，目前已经确定了500家重点保供企业，包括400家生产企业，50家大型农产品批发市场和20家骨干跨区域连锁企业集团、10家电商平台等。这些企业已经摸清了库存情况，初步估算可达4万吨调出量。

在国务院联防联控机制的领导下，各部门密切配合，正在解决当前运输当中的问题和人手比较少的问题。

各地也都在紧锣密鼓地开辟运输“绿色通道”，全力保障重要物资运输畅通：山东目前已开通企业复工复产应急诉求网上受理窗口，24小时受理、解决企业在开工复产中的原材料及设备等物资交通运输保障、大宗商品物流等方面存在的问题；河北省各地交管部门为医院和各种运输防疫物资、群众生活必需品、保障城市运转的车辆以及驾驶人等急需办理的车辆驾管业务开通绿色通道……

个别地区存在啥问题？正抓紧组织推进逐步解决

记者了解到，虽然生活必需品市场价格基本平稳，但疫情期间鲜叶菜品种少、价格高等问题还比较突出。

针对这一问题，农业农村部种植业司副司长杨礼胜介绍，农业农村部将通过各级农业农村的主管部门指导大城市周边地区扩大速生叶菜的生产，推动城市周边主产区就近调运，增加叶菜的供应，同时组织各级农业技术推广部门和农技人员强化技术指导服务。

去年以来，猪肉价格波动较大。疫情影响下，一些地方的猪肉供应偏紧，价格再次出现了一定幅度的上涨。

“当前，有一部分人群对禽肉的消费产生疑虑，转而消费猪肉，增加了猪肉价格上涨的压力。”农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示，正着力推进尽快恢复正常的生猪生产经营秩序，“努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，确保年底前生猪产能基本恢复到接近常年的水平。”

随着返程复工高峰到来，在生活必需品之外，公众对于口罩的需求大大增加。记者了解到，虽然相关部门多次表示扩大生产，但口罩难买的现象在一些地区和群体中仍然存在。

据监测，截至2月7日，全国口罩生产企业按产能计算的复工率已经达到73%。国家发改委等部门在迅速组织企业恢复生产同时，努力协助企业解决生产过程中面临的用工、资金、原料供应、设备采购等问题，力争早日实现现有产能的满负荷生产。

“个别地区、个别时段、个别品种仍然存在着短暂的缺货现象，比如鲜肉、鲜菜、口罩、消毒液等不一定能够及时供应。”王斌说，正在抓紧组织推进逐步解决，下一步将确保重点地区的供应，协调解决生活必需品市场面临的物流运输、员工短缺等突出问题，进一步动员企业开门营业，扩大急需的短缺物资进口，加强市场监测预警，更大范围、更高水平的满足人民群众基本生活需要。(记者 陈菲 陈聪 刘慧 综合报道)

（参与采写：邱冰清）

(责编：庄红韬、杨曦)