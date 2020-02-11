拥抱中国市场  赢得无限机遇（记者观察）

图①：意大利奥拉拉公司在第二届进博会上与中国企业签署合作备忘录。

图②：在第二届进博会上，秘鲁参展商在卡布赛食品公司的展台前留影。

图③：在乍得当地市场上出售的阿拉伯胶。

图④：在“果链”鲜果公司的水果打包工厂内，工人正在打包橙子。

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越来越多的外国优质农产品通过中国国际进口博览会（进博会）搭建的平台，进入中国市场。日前，本报记者回访了几家曾经参加进博会的外国企业负责人或代表，从他们的话语中，更能真切感受到，中国不断扩大开放给世界各国带来了实实在在的发展机遇

意大利奥拉拉公司：

“中国市场蕴藏着丰富的机会”

本报驻意大利记者 韩 硕

初见奥拉拉公司总裁斯皮里第奥尼·博拉奇诺，是在一家古色古香的意式餐吧。他使用的名片，以自产橄榄树实木为材料制作，让人耳目一新。“去年11月，我第一次访问中国。去了以后才发现，中国市场比我想象的更大、更重要，蕴藏着丰富的机会。我们想在中国市场有所作为。”

奥拉拉是位于意大利普利亚大区巴列塔的一家高端橄榄油制造商。在其位于米内尔维诺穆尔杰镇的橄榄树田，大片大片的橄榄树在冬日暖阳下散发着馥郁芳香。企业生产的高品质橄榄油、香醋、番茄酱等产品，在全球20多个国家和地区销售，主要为米其林餐厅及高端酒店、商场等供货。

“中国之行，硕果累累。在第二届中国国际进口博览会上，我们不仅有了展示产品的舞台，也与中国企业达成了实实在在的合作。我们分别与来自上海和苏州的两家企业签署了合作备忘录。”谈话间，博拉奇诺小心翼翼地从包中取出精心保存的备忘录，“我们的合作正在进一步铺开。根据两家中国公司的个性化需求，我们正紧锣密鼓地准备着。这些订单让我感到了无限的喜悦和希望，充满着干劲。”

“眼下，我们正在和苏宁进行洽谈，希望与苏宁及国际米兰俱乐部合作生产联名橄榄油，将其销往中国市场。中国有很多球迷，苏宁强大的电商平台将为这项合作锦上添花；我们也在同阿里巴巴探讨合作，为我们的橄榄油打开中国市场创造一个更大的平台……”博拉奇诺说：“进博会为来自各国的企业组织了一场成熟的洽谈会，尤其是精准照顾到我们这些中小企业的关切和需求，真的是不虚此行。”

在意大利，橄榄的采摘季从每年的10月中旬一直持续到12月，普利亚大区得天独厚的自然条件让这里的橄榄油享誉世界。“中国有着未来世界最大的橄榄油消费市场。如何打开和适应中国市场，是橄榄油生产企业面临的重大课题。我很高兴的是，我们的产品正为走向中国市场做好准备。”谈到未来计划，博拉奇诺意气风发，“中国是个陌生而遥远的市场，法律法规、语言和市场特性都是新的挑战，但我对这些挑战充满着信心和动力。”

博拉奇诺表示，一定要争取更多机会到访中国更多城市。“上海是一座充满生机、魅力无限、让人无法忘怀的城市。我坚信，2020年会是我们品牌在中国不断成长、走向成熟的一年。”

秘鲁卡布赛食品公司：

“抓住中国市场，就意味着抓住了巨大商机”

本报驻墨西哥记者 刘旭霞

“我希望把秘鲁的‘超级食品’带到中国，带到世界！”22岁的埃尔默在秘鲁卡布赛食品公司从事外贸工作。去年，他作为企业代表参加了第二届进博会，中国经济社会的迅猛发展让他“对中国市场充满期待”。

卡布赛食品公司总部设在秘鲁首都利马，主要从事食品生产、包装、销售与运输等业务。公司现拥有包括安第斯谷物、豆类和水果干在内的3条食品生产线。除了部分产品由公司自己种植外，他们与当地农民签订供货合同进行采购，每年生产高山谷物和豆类产品达5000吨。埃尔默介绍道，经过9年的发展，公司产品种类不断增加、规模不断扩大，已覆盖秘鲁国内市场。“两年前，我们着手开拓出口业务。经过市场调查，我们发现，中国是最值得看好的市场之一”。

秘鲁作为主宾国参加了第二届进博会。作为参展商，卡布赛公司准备了多种安第斯谷物，鹰嘴豆、帕拉菜豆、羽扇豆等豆类产品，以及芒果干、菠萝干等各式特色产品。埃尔默说，安第斯谷物因营养含量高、口味独特且易于烹饪，被称为“超级食品”，其中藜麦还享有印加民族“粮食之母”的美誉。从2014年以来，秘鲁已连续5年成为世界最大的藜麦出口国。藜麦生长需寒冷气候条件。在他们公司，整条生产线包括土壤分析、种子挑选、播种收获，经过收割、脱粒、晒干、分类和包装之后，一袋袋藜麦就准备销往市场，整个过程都在严格的监管之下进行。

参加进博会的那几天，埃尔默与20多位潜在中国客户进行了洽谈，深入了解了对方的需求。“对我们这些中小型生产出口商来说，抓住中国市场，就意味着抓住了巨大商机。”

参加进博会也是卡布赛公司第一次走出秘鲁参展。在埃尔默看来，得益于中国政府的巨大努力，整个展会组织得井井有条、活力十足，这也充分表现了中国愿与世界各国共同发展、积极推动全球化的开放姿态。

进博会不仅仅是一个经贸洽谈的平台，更是了解不同文化的良好机遇。埃尔默说，各国企业在展出商品的同时，畅通信息、交流情感，进一步促进了民心相通。“中国提倡构建人类命运共同体，各国应坚持‘拉手’而不是‘松手’，这对全球企业相互合作、提高人民生活水平具有实际推动意义。”

为了做好中国市场营销，卡布赛公司于去年8月专门开通微信账号，向中国顾客推销自己的产品。埃尔默开心地说，已经有不少中国顾客通过微信与他们建立了联系，其中还有大客户有意从他们公司购买产品。

中国经济发展带来消费市场快速成长，中国消费者对全球优质产品的需求日益增长。进博会让全球经济紧紧相连，必将对各国经济，尤其是对中小企业发展提供良好机遇。为更好地打入中国市场，卡布赛公司决定打造一个自动化包装体系，让产品更具价格优势和质量保障。

埃尔默说，他还关注到，中国电子商务正在向更加成熟的高质量发展方向迈进，公司也准备为此制定更加长远的发展战略。未来他期待与阿里巴巴等中国电商企业展开合作，“我觉得中国市场前景光明。”

乍得阿卜杜拉耶公司：

“中国是全球最具活力的消费市场”

本报赴乍得特派记者 万 宇

在乍得首都恩贾梅纳北郊一片绿油油的高粱地前，当地小伙布卡尔·阿卜杜拉耶兴致勃勃地介绍起他参加中国国际进口博览会的收获。“这是非常珍贵的机会！”在采访中，布卡尔说得最多的就是这句话。

布卡尔曾在浙江理工大学留学4年。中国庞大的消费市场让他觉得商机无限，于是毕业后回国和兄弟合伙创业，成立了一家农产品贸易公司，主打对华贸易。连续两届参展进博会，布卡尔的公司找到了通往中国市场的门户。

“这是什么，有什么用途？”“这是一块阿拉伯胶，是天然增稠剂。”布卡尔回忆道，在进博会上，这样的对话常常发生。许多中国朋友不太了解乍得特色农产品，他就用汉语热情地作出解释。“看着他们些许惊讶的表情，我非常高兴，我喜欢这种交流。”除了阿拉伯胶，阿卜杜拉耶公司还经营芝麻、花生等天然农产品。在上海，公司与中国娃哈哈集团达成合作协议，与新加坡跨国粮油企业建立合作关系，目前许多订单的后续出口和物流事宜正在洽谈中。

“值得一提的是，我们所在的展区是由进博会免费提供的，同展区的还有来自马里、南苏丹等其他非洲欠发达国家的参展商。中国还对欠发达国家95%的进口产品给予免关税、免配额的待遇……”对于这些优惠举措，布卡尔表示感激。“把产品介绍到中国，把客户和订单带回家。非常感谢中国为我们提供了这一平台，让发展中国家的中小企业获得了开拓世界广阔市场的宝贵机会”。

布卡尔的兄长阿米尔·阿杜杜是乍得工商、农矿和手工业理事会主席，曾在乍得政府任职。“2018年我参加了首届进博会。这一世界级盛会规模之大令人感慨，只有在中国才可能实现。”阿米尔表示：“中国是全球最具活力的消费市场。”对许多欠发达的非洲国家企业来说，进博会让他们直接与中国市场对接，这在过去是不可想象的。参加进博会前，乍得生产的芝麻和花生都要通过中间商出口到中国。“现在，我们可以直接和中国客户对接，省去中间环节，让生产者和消费者都得到实惠。”

阿卜杜拉耶公司的农场面积达5000公顷，合作伙伴的农场有1万公顷。布卡尔表示：“因为中国市场太大，公司还需要在乍得本地市场采购。”布卡尔介绍，阿拉伯胶采集自相思树，广泛用于食品、饮料、药品和化妆品加工。相思树分布在撒哈拉沙漠以南的萨赫勒地区，能很好地适应干旱和半干旱地区环境，可以保持水土，固氮提高土壤养分，也是野生动物和牲畜的主要食物。在萨赫勒地区，约有300万人依靠采集阿拉伯胶为生。

马吉德是一位收集阿拉伯胶的农户。每年春天，马吉德用小锄头劈开一块相思树的树皮，一个多月后，汁液在伤口处凝结出一块粉红色的圆球，约鸡蛋大小，这就是阿拉伯胶。一棵树一般只能采集二三百克。马吉德说，采集阿拉伯胶如今是他家的重要收入来源。“没想到我采摘的阿拉伯胶能漂洋过海去中国。”

布卡尔指着眼前一片高粱地说，高粱是乍得重要的粮食作物，也是乍得人的主食。目前他们正通过中国驻乍得大使馆联系中方专家，讨教高粱提质增产的方法，让更多乍得人过上好日子。

埃及“果链”鲜果公司：

“进博会是一个大舞台，让埃及的优质产品走向世界”

本报驻埃及记者 周 輖

冬日的上午，马哈茂德·欧斯曼从开罗市区的家中出发，准备前往东北部50公里外的斋月十日城——在那里，有他承包下的大片果园和水果包装厂。约一个小时后他到达园区。园区内，一个个饱满的橙子簇拥在枝头，在阳光照耀下闪着金黄色的光。马哈茂德下车径直走向一棵果树，仔细查看起它的生长情况，随后把两个橙子捧在手心，拿出手机微笑着拍下几张自拍照。

翻看马哈茂德的朋友圈，类似这样在果园和包装厂拍摄的现场照片真不少。“我们公司的业务几乎有一半来自中国。通过这样的方式，远在中国的客户和朋友们能够实时掌握水果产品的生长和生产状态，买得会更加放心。”马哈茂德一边说着，一边递过来自己的名片。名片上除了详细的英文信息外，还印制了自己的微信二维码，方便中国朋友添加。“去年参加第二届进博会时，来询问相关情况和加好友的人很多，为此我专门申请了第二个微信号，两个号同时介绍和发布公司的相关信息。”马哈茂德说。

30多岁的马哈茂德是埃及“果链”鲜果公司的总经理。该公司于2011年成立，主要出口橙子、石榴、葡萄等新鲜水果，以及绿豆、西蓝花、生菜、辣椒等蔬菜类农产品。“那时候，我真没想过可以把埃及的水果卖到遥远的中国去。”马哈茂德笑着说，现在公司与中国的生意越做越大，“不仅公司受益，上下游的果农、工人、运输公司等的收入也跟着增长了”。

尼罗河流域肥沃的土壤以及充足的光照，保证了埃及鲜橙的高品质和高产量。2015年，埃及橙获得中国市场准入后，得到了中国消费者的青睐。据中国驻埃及大使馆经济商务参赞处统计，埃及已经成为中国新鲜橙子进口的第三大来源国。

马哈茂德介绍说，公司出口到中国的橙子数量一直在不断增加，2019年超过了5000吨。随着共建“一带一路”的不断推进，橙子的冷藏和运输也更加方便。只需要22天左右的时间，鲜美的埃及橙子就可以通过海路，从埃及的亚历山大港、塞得港等地运送到广州，再分发至中国各地。“为了让中国消费者享用最新鲜的橙子，我们采用了先进的冷藏技术，一定要充分保证产品的质量！”

不仅是在运输冷藏环节，在橙子的种植和挑选环节，也有许多讲究。为了保证稳定的质量，“果链”公司自营的果园面积约600公顷，同时，出口的近一半产品由旗下的农场种植生产，因此公司对外来的产品建立了严格的筛选机制。在包装厂内，有专门的设备对等待装箱的橙子进行清洁，经过清洁的橙子表皮更加鲜艳有光泽。随后是自动分拣环节，橙子会根据大小、重量和品质等标准被自动分为不同级别，最后还要通过人工复检。“经过层层筛选后，顶级的橙子只占总量的1%至2%，一级占8%左右，二级则占20%左右，这三种级别是我们出口到中国的主要产品。”马哈茂德说。

“进博会是一个大舞台，让埃及的优质产品走向世界。”马哈茂德表示，进博会的成功举办让世界各国、各行各业的人都受益，也为促进埃中交流、相互了解提供了平台。中国不断扩大对外开放，埃及的橙子、椰枣、葡萄均已进入中国市场并取得了不错的成绩。埃及大粒饱满的石榴也将有机会进入中国，“对于未来，我们还有更多期待。”

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《 人民日报 》（ 2020年02月11日 18 版）

(责编：庄红韬、杨曦)