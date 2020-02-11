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2月10日，中国多地迎来节后复工复产第一天——

复工了！加油干！

本报记者  邱海峰  叶 子  方 敏

2020年02月11日08:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“敲键盘的声音此起彼伏”

　　2月10日清晨7时30分，鲁敏早早地赶到了公司。“公司上班时间是9时。这不复工第一天嘛！早一点来搞搞卫生、做好消毒防疫工作，迎接大家复工。”鲁敏是浙江无极互联科技有限公司的董事长助理，办公地点位于杭州钱江新城的荣安中心。

　　前两天，无极公司在杭州市企业复工申报平台上提交了申请并通过审核，成为钱江新城第一批复工企业。公司在春节前就储备好了充足的75%酒精、消毒水、口罩、额温枪等，鲁敏将物资放在前台，以备区、街道和楼宇物业的工作人员来现场核检。

　　临近9时，公司同事陆续到达，鲁敏给大家发放当天的口罩，每人2只，还进行全身消毒，测量体温并记录在每个人专属的健康卡上。“鞋底也要喷一喷的，这样更安全。”

　　鲁敏告诉记者，公司是在线教育的技术支持服务平台，近段时间线上学习需求大增，现在让在杭且身体健康的员工先复工，他们基本都是核心的技术支撑和运营维护人员。为了减少不必要的出行和接触，公司采用钉钉考勤，许多行政和防疫工作都由他亲自上阵。之后，其他部门健康的员工会陆续返工。“其实我们还有很多员工都在线上办公，观测数据流量、维护系统稳定等，基本都是24小时处理、满负荷运转。”

　　除了每天上下班的员工体温测量、每天8次的办公场所消毒等，公司还提前通知好员工，自带午餐，用微波炉加热，减少聚集和接触。“复工了，每个人干劲都很足。一整天，办公室里敲击电脑键盘的声音此起彼伏，听起来特别带劲！”鲁敏说。

　　“55英寸电视今天单班次生产了1100台”

　　2月10日，海信黄岛信息产业园也迎来复工第一天：机械手臂吸起一张张液晶面板卡入背光单元，工人们有条不紊地进行智能电视画面的检验和功能的测试，叉车托起一箱箱成品进入仓库……3000多名工人正热火朝天地加紧生产智能电视。

　　看似普通的生产场景，海信视像科技股份有限公司助理副总裁、制造中心总经理李炜却很兴奋：“半个月前，我们就着手准备复工了！”

　　李炜向记者介绍，与往年不同，这十几天里，他和后勤部门的同事们除了提前备好生产物料，还专门采购了医用外科口罩、84消毒液、75%医用酒精、体温枪、硫磺皂、免洗手消毒液等防疫物资。用李炜的话说：“我们辛辛苦苦忙了十几天，就是为了能让工人们安全顺利地返岗复工。”

　　2月9日早上5时30分，50多辆定制大巴车陆续奔赴各地；当天晚上23时50分，最后一批工人被接回园区；2月10日一大早，3000多名工人准时到达生产线，戴口罩、测体温、洗手消毒、投入生产……复工了，工人们的精气神并没有因为疫情而受影响。

　　“大家都热情高涨地在忙着，进入工作状态很快。今天，我们的计划完成率接近100%，仅55英寸电视产量单班次就有1100台左右。”李炜对下一步的生产局面很有信心，“未来一两周，配套企业也将进入复工状态，公司的生产状况会越来越好。”

　　“外商催的货很快就能交付了”

　　在浙江台州，王海涛紧皱多日的眉头终于松开了。

　　前几天，一些国外企业催他交货，但受疫情影响，工厂缺员工，复不了工。作为浙江苏泊尔股份有限公司玉环基地的生产副总，王海涛发了愁。

　　想复工，但企业存在用工短板，怎么办？

　　“这几天，我们一手抓防疫，一手抓复工。”苏泊尔所在的台州玉环市大麦屿街道党工委书记林杭介绍，“根据玉环的复工政策，苏泊尔可以先返回一批企业核心管理人员、核心技术人员，这批员工大概有380人。之后再视疫情防控进展，逐步返回普工人员，这样也可以缓解一下用工短缺问题。”

　　2月10日上午8时30分，提前做好厂区消杀工作后，苏泊尔生产车间正式开工了。大门打开，数百名工人依次进入，每人进厂前需测量体温，并佩戴好口罩和手套。生产操作中，工人们也全程戴着口罩。另一边，一件件产品从生产流水线上装配完成后等待装车。中午，所有人分批次错峰就餐，一人一桌，排队时也都相互距离1米多远……

　　“虽然繁琐，但很必要。20多项防疫举措，我们严格遵守。”王海涛介绍。

　　“今天是我们复工第一天，已有669名工人返岗，主要是玉环本地以及春节未离开过玉环的外来务工人员。”苏泊尔党总支副书记张俊法告诉记者，疫情导致企业工人尚未全部到岗，所以我们重新调整了人员岗位，整合多条生产线，目前可日产1万件。

　　“接下来，我们每天都会对办公区域、生产车间实施全面消杀，确保安全。同时，对口罩、酒精等防疫物资已做了储备，会统一发放给每位员工。所有员工进门、上下午都要定时测体温。一个不漏。”张俊法说，“复工了，就加油干！但安全仍是第一位。我们已规定，对有疫区或有发热并发症等隐患的员工坚决不安排上岗。”

(责编：庄红韬、杨曦)
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