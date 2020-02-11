送上定心丸，护航中小企业（锐财经·一手抓防疫，一手促发展④）

中小企业规模较小、资金储备薄弱，受新冠肺炎疫情冲击相对更大。如何帮助中小企业渡过难关？连日来，从中央到地方，相关部门出台了一系列有针对性的支持措施，涵盖财政、金融、社保、税费、租金诸多层面，受到中小企业的欢迎。

有关专家分析，这些措施不仅将对中小企业渡过难关起到重要作用，还将进一步帮助相关企业加快智能化、信息化、数字化建设步伐，加快转型升级，夯实竞争力。

政策支持全面精准

中小企业在国民经济中居于重要地位，是中国经济发展的强大有生力量。护航中小企业复工复产，就是护航中国经济行稳致远。

近日，工信部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，为帮助广大中小企业实现有序复工复产拿出20条具体措施。央行、银保监会、财政部、人社部等部委也给出了专项支持政策。

复产要素如何保障？《通知》要求有关部门帮助企业协调解决职工返岗、原材料供应、物资运输以及口罩、消杀用品、测温仪等防控物资保障难题，同时对疫情期间中小企业生产经营所需的用电、用水、用气，实施阶段性缓缴费用。

资金紧张怎么办？《通知》明确积极推动运用供应链金融、商业保理、应收账款抵质押、知识产权质押等融资方式扩大对中小企业的融资供给。

此外，在支持企业数字化转型方面，未来将大力推广面向中小企业的互联网平台服务，积极推行网上办公、视频会议、远程协作和数字化管理，以此为基础全面提升中小企业管理信息化水平。在公共服务方面，有关部门将积极为中小企业提供法律援助和法律咨询公益服务，帮助中小企业解决受疫情影响造成的合同履行、劳资关系等法律问题。

科学有序复工复产

随着各项措施的落地，广大中小企业复工正在有序推进。

在北京，多种疫情防控措施与复工服务为企业提供了全方位保障，中关村各分园有7000多家企业不同程度复工，还有一些企业通过网络办公等方式实现了灵活复工；在江苏，政府为省内企业做好了煤电油气、贷款贴息、专项融资等方面的充足准备，不少企业严格执行进厂消毒、测量体温、食堂分餐等防疫措施，科学有序推进复工；在广东，有关部门针对外来务工人员、疾病流行地区居住旅行人员等重点人群，以及工作场所、外来务工人员较集中的企业（工厂）等重点场所，制定了预防控制指引，为中小企业复工营造安全条件……

“受到疫情影响，中小企业、民营企业面临短期的生产经营困难和流动性压力，各地政府出台的政策主要体现了资金支持、员工稳岗、减轻企业负担等三个方面，对于帮助企业缓解短期压力，抗疫情、渡难关而言是及时且重要的。”万博新经济研究院副院长刘哲说。

中国社科院工业经济研究所研究员周民良在接受本报记者采访时表示，“中小企业数量多，就业吸纳力强，创新作用突出，在产业链、零部件、原材料等方面举足轻重。面对疫情带来的不利影响，各部委以及各地方出台了有针对性的举措，不仅护航中小企业及时复工复产，降低经济损失，而且也有利于稳定就业和税收。从长期看，这些措施还有利于促进企业智能化、信息化、数字化，促进中小企业转型升级。”周民良说。

众企携手抵御冲击

值得注意的是，面对疫情影响，不少大企业也对中小企业伸出了援手。

2月10日，百度发布“共度计划”，宣布通过“免费开放AI技术”“帮助传统企业线上化转型”“全方位营销赋能”等一系列措施，助力中小企业克服疫情带来的影响。未来，借助百度基木鱼平台上的1000多个模板，快速建立站点或小程序，传统企业可以迅速实现营销线上化，在线上寻找新商机。

同日，字节跳动副总裁谢欣表示，将为所有中小企业以及抗击疫情相关单位，提供“飞书”（一站式企业沟通与协作平台）为期3年的商业版免费使用权。相关企业可实现不限时长的音视频会议、无限量的在线文档与表格创作、不限时长的“线上办公室”实时语音沟通，以及每位用户100G的云存储空间等远程协作功能。

中央企业也主动携手中小企业实现平稳经营。保利、华润等多家地产企业减免商户租金，其中华润万家共为14000家商户减免租金约1.3亿元。中央企业还加强产业链合作，打通中小企业生产运营中的堵点。

专家认为，面对疫情影响，中小企业自身也要加强市场分析与研判。刘哲表示，企业在做好防疫工作外，也要注意疫情对于上下游产业供给和需求的影响，及时关注产业链的复工进度和产量，对于原材料和产成品的价格变化有所预判，合理规划库存和产量。

(责编：庄红韬、杨曦)