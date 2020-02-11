第三届进博会报名参展企业超1000家

新华社北京2月10日电 （记者王雨萧、陈炜伟）商务部新闻发言人高峰10日介绍，第三届进博会企业商业展招展工作正在顺利推进，截至1月底，已签约展览面积超过50%，签约报名参展企业超过1000家。

在商务部当天举行的首次网上新闻发布会上，高峰说，企业通过参加进博会，真切体会到中国大市场的潜力，获得了实实在在的好处和实惠。商务部欢迎各国企业积极报名参展，共享中国经济发展红利，共享中国大市场带来的广阔机遇。

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