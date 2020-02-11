复工首日：防控生产两不误

2月10日，江苏省扬州市迎来延长春节假期后的企业复工首日，全市各复工企业坚决落实复工后各项疫情防控措施，制定并执行企业职工体温监测、健康信息日报、办公区消毒、分餐制、职工佩戴口罩等制度。图为扬州市一家智能装备企业生产车间内，一线复工人员在做好防护措施的基础上，忙碌在自己的岗位上。
近日，浙江省湖州市吴兴区推出16条政策意见，对受疫情影响的困难企业和参与防疫物资生产的相关企业加大支持力度，为企业有序开复工全程做好服务。图为2月10日，吴兴区埭溪镇浙江德马工业设备有限公司生产车间内，工人在调试设备。
2月10日，贵州省贵阳市国家高新区多家企业复工复产，保障市场供应。图为位于贵阳市国家高新区的时代沃顿科技有限公司生产车间内，工人在制造膜元件。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】