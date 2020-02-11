复工首日：防控生产两不误

2月10日，江苏省扬州市迎来延长春节假期后的企业复工首日，全市各复工企业坚决落实复工后各项疫情防控措施，制定并执行企业职工体温监测、健康信息日报、办公区消毒、分餐制、职工佩戴口罩等制度。图为扬州市一家智能装备企业生产车间内，一线复工人员在做好防护措施的基础上，忙碌在自己的岗位上。

庄文斌摄（人民视觉）