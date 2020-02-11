发改委：九大举措有序推动企业复工复产

人民网北京2月11日电 （记者罗知之）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制于今天上午举行新闻发布会，介绍切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作有关情况。国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在会上表示，目前，从全国情况看，除湖北外的各省（区、市）正在逐步复工复产，特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，在继续加强疫情科学防控的同时，利用九大举措有序推动企业复工复产。

丛亮介绍，据2月10日全国22个重点省份的最新数据显示，口罩企业的复工率已经超过76%，防护服企业的复工率为77%，全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率为94.6%，煤矿复产率57.8%，电力、天然气和成品油供应充足，民航、铁路、水运运输网络正常运营。“但是，我们也了解到，推动全面复工复产还面临着返工人员不足、有些地方限制开工、口罩等防疫物资严重不足、产业链上下游不配套、交通物流不畅，以及资金压力大等问题。”

2月8日，国务院联防联控机制印发通知，对切实加强疫情科学防控、有序做好企业复工复产工作做出安排部署。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，按照实事求是的原则，区分不同地方的疫情状况，切实处理好疫情防控和复工复产的关系，在继续加强疫情科学防控的同时，及时协调解决企业的困难和问题，有序推动企业复工复产，尽早恢复正常生产。

一是分批有序推动错峰返程返岗。重要国计民生领域要立即复工复产，重大项目要及时返岗、尽早开工，其他不具备条件的企业可暂不开工，疫情高发地区和非紧迫岗位可适当延期返程。

二是全力做好交通运输组织保障。实时监测分析人口流动情况。通过隔座乘车、乘机等手段，采取通风、消毒、体温监测等必要措施，切实降低疫情传播风险。对劳务输入大省和外地人口聚集的地区，加强运输组织，错峰返程。

三是分级分类提升核酸检测等快速筛查能力。用好用足核酸检测等科技手段，在确保安全的前提下，科学设定接受医学观察和居家隔离人群观察时间。

四是加强重点人群隔离和病例收治。返岗人员要及时报告个人旅程信息和健康状况，由企业、社区分别建立个人健康档案。对于发现有疑似症状的，要就地隔离，及时送诊排查，确诊后立即治疗。

五是指导企业认真落实各项防疫要求。通过错峰上班、弹性工作制、调剂带薪休假等多种方式，降低工作场所人员密度。建立健全日常清洁、消毒、通风、体温监测制度，采用分时错峰隔座就餐或盒饭送餐，并确保食品安全。

六是加快推进全产业链协调运行。建立重点企业派驻联络员制度，及时协调解决用工、原料、资金不足等问题。制定煤电油气供应保障预案，防止区域性、时段性短缺或价格大幅上涨。将防疫物资、关键原辅料、重要生产设备及零部件、食品等生活必需品等纳入应急运输保障范围，对相关运送车辆不检查、不停车、不收费。

七是全面抓好安全生产和社会稳定。严格落实各类企业安全生产责任，加强易燃易爆、有毒有害等作业场所监测防护，重点做好防疫物资、仓储物流、运输配送等重点企业重大安全风险隐患排查。

八是努力提高公共服务保障能力。企业要配备消毒液、体温枪等物资，为职工配发口罩等防护用品。切实保障职工合法权益，未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实，按时发放福利待遇。有关地区可暂时停止实行私家车尾号限行政策。

九是压实企业和属地政府责任。各地要建立健全工作机制，形成工作合力，落实群防群控，把推动复工复产作为当前重要的任务抓紧抓细抓实，严格杜绝“填表抗疫”等形式主义和官僚主义行为，确保复工复产安全有序。

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