税务总局：大力拓展“非接触式”办税缴费服务范围

人民网北京2月10日电（记者 吴秋余）2月10日，国家税务总局党委书记、局长王军到北京市海淀区税务局第一税务所办税服务厅实地调研并强调，各级税务机关要进一步深入学习贯彻习近平总书记一系列重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持人民利益至上，围绕大局尽责担当，切实做到税收优惠政策落实要给力，“非接触式”办税缴费服务要添力，各项疫情防控工作要加力。

国务院常务会议近日审议通过一系列支持疫情防控的税收优惠政策后，税务总局高度重视，全力抓好贯彻落实。在海淀区税务局第一税务所办税服务厅窗口，王军详细询问工作人员是否全面了解掌握新出台的政策，是否组织开展了对纳税人的政策宣传，如何确保政策不折不扣落实到位等情况。在得知基层税务部门已第一时间组织学习政策并采取网上线上方式向纳税人推送、宣传政策后，王军强调，当前正值企业陆续复工复产期，正处2月份申报纳税期，正是落实疫情防控政策的关键期，税务总局编制发布《新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引》，包括近期新出台的四个税收政策公告明确的“六税两费”十二项具体政策，各级税务机关要将认真落实好这些政策作为重大政治责任，以更高标准、更严要求、更实举措把落实工作抓实抓细，在确保新政策精准落地的同时，巩固和拓展已有减税降费政策的落实工作，主动向符合条件的纳税人开展政策宣传解读和办税操作辅导，帮助纳税人及时全面懂政策、能申报、会操作，确保应享尽享、应享快享，以税收优惠政策有力有效落实，为企业共渡难关、共克时艰助力添劲。

针对近日企业陆续复工复产带来办税缴费业务将逐步增加的情况，王军非常关切地向海淀区税务局第一税务所负责同志询问如何落实税务总局拓展“非接触式”办税缴费的要求，网上办税缴费业务目前所占比重、下一步还有多大提升空间。基层同志介绍，目前该所11万户纳税人，通过拓展“非接触式”办税缴费，约有95%以上的业务量可实现网上办理，其中申报纳税业务网上办理率可达99%。王军对此表示肯定，并现场接听了纳税人咨询疫情防控期间如何办税的电话。王军向纳税人介绍，税务总局在依法将2月份申报纳税期延长至2月24日，湖北省延长至3月6日的基础上，梳理发布涉税事项网上办理清单和有关操作问答，纳税人绝大部分业务可通过电子税务局等网上平台办理，对一些个性化问题可通过拨打12366纳税服务热线获取支持解决，对确需到办税服务厅办理的个别事项，税务部门将为纳税人提供预约服务，错期错峰安排办理，并请广大纳税人、缴费人继续对税务部门给予理解支持，共筑疫情防控的严密防线。在解答纳税人的电话咨询后，王军进一步强调，各级税务机关要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，大力拓展“非接触式”办税缴费服务范围；税务总局将围绕支持疫情防控工作，再推出一批优化税费服务和增进办税缴费便利的措施，并做好电子税务局等信息系统的监测维护，确保运行稳定；各地税务部门要在延长2月份申报纳税期限的基础上，按照“尽可能网上办”的原则，结合自身实际，进一步拓宽“非接触式”办税缴费渠道，最大程度减少办税缴费服务场所人员聚集，千方百计降低疫情传播风险。

对办税服务厅的疫情防控工作，王军也十分关心。他边仔细查看服务厅内疫情防控指引和用品的配备情况，边详细询问门厅过道、电梯楼道、办税窗口、柜台桌椅、自助办税终端等是否全面消毒，办税引导和人员疏导等防控措施是否全面落实，并强调当前疫情防控形势依然严峻，各级税务机关要时刻紧绷思想之弦，始终保持战时状态和决胜信念，在疫情防控上再加力，特别是办税服务厅直接面向广大纳税人、缴费人，是税收工作的第一线，也是税务部门在疫情防控中保障人民群众生命安全和身体健康的最前沿，做好办税服务厅的疫情防控工作既关系到税务干部的安全，也关系到广大纳税人、缴费人的安全，一定要严上加严、严防固守，坚决不留隐患、不出疏漏，尽全力保障办税服务厅所需防护用品和设施到位，尽全力保障一线工作人员合理配置和身体健康，尽全力为广大纳税人、缴费人营造安全放心、高效便利的办税缴费环境。

在离开办税服务厅前，王军进一步指出，税收优惠政策落实要给力，“非接触式”办税要添力，疫情防控工作要加力，关键在于层层压实责任。税务机关各级领导干部尤其是主要负责同志要坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责，严而又严、实而又实、细而又细地狠抓责任落地。税务系统各级党组织要充分发挥战斗堡垒作用，带领广大党员干部、引领工青妇等群团组织，落实政策、抗击疫情、优化服务，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬；要注重宣传基层税务部门和税务人员在落实政策、抗击疫情、优化服务等工作中的先进事迹和生动故事，弘扬主旋律、传播正能量，增强必胜的信心和决心，展现税务人的担当和作为。

税务总局党委委员、副局长王陆进，办公厅、纳税服务司、征管和科技发展司、北京市局有关负责人参加调研。

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