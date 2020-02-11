交通运输部：坚决撤销违规设置的疫情防控检测站点

人民网北京2月11日电 （记者乔雪峰） 国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制于2月11日上午举行新闻发布会，介绍切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作有关情况，并答记者问。

“在疫情防控的早期，部分地方采取了道路封堵、车辆劝返等一些措施，对疫情的蔓延起到了一定作用。但同时，对人民群众的正常生活、物资运输以及农民工返岗都带来一定程度的不便。”针对个别地方对省界道路进行封堵阻断，导致复工人员出行受阻，物资运输受到影响的问题，交通运输部运输服务司司长徐亚华表示，交通运输部认真贯彻落实国务院有关的决策部署，按照“一断三不断”“三不一优先”的总体要求，多措并举，全力保障公路交通畅通有序。

发布会上，徐亚华介绍了交通运输部采取的四大主要措施：

一是严格落实“一断三不断”。交通运输部印发了《关于做好当前疫情防控形势下公路保通保畅的通知》和《关于进一步加强高速公路主线通行管理工作的紧急通知》，明确要求各地交通主管部门严格落实“一断三不断”的要求，也就是说坚决阻断病毒传播渠道，保障公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断，全力保障公路网的有序运行。

二是全力做好公路保通保畅。指导各个地方有关部门严格落实国务院办公厅通知中提出的“五个严禁”要求，也就是说严禁擅自封闭高速公路出入口，严禁阻断各省干线公路，严禁硬隔离或者挖断农村公路，严禁阻碍应急运输车辆通行，严禁擅自在高速公路服务区、收费站、省界和各省干线公路设置疫情防控检疫点或者检测站。同时，强化部省联合会商、调度，根据各地反馈的情况，指导省级交通运输主管部门积极协调其他有关部门，做好已经封闭的高速公路开通工作。

三是提升公路通行能力。指导各地交通运输部门配合当地卫生健康、公安等部门，合理选定卫生检疫点设置地点，加强现场交通疏导和管控，提高检测效率，提升公路通行能力。对未经批准违规设置的检测站点，按照国务院相关要求，加强部门协调，配合地方政府坚决予以撤销。

四是优先保障湖北等重点地区的应急物资运输。坚持分类指导，精准施策，有序恢复公路运输服务，优先保障湖北特别是武汉市各类应急物资运输。要求各地切实简化新冠肺炎疫情防控物资人员运输通行证和新冠肺炎疫情防控期间农民工返岗包车通行证办理流程，对持有这两个通行证的车辆，要求各地严格执行绿色通道政策，确保应急运输车辆不停车、不检查、不收费，优先便捷通行。

截止到昨天，全国通过公路、铁路、水运、邮政等运输方式向湖北地区运送的防疫物资和生活物资达到16.6万吨，运送的电煤、燃油等生产物资68.8万吨。

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