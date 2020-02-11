交通运输部：坚决防止通过交通运输工具传播疫情

人民网北京2月11日电 （记者乔雪峰） 国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制于2月11日上午举行新闻发布会，介绍切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作有关情况，并答记者问。

随着企业复工的到来，国内运输服务将逐步恢复，外防输入、内防扩散的任务更加繁重，疫情防控形势严峻。针对如何统筹做好春节返程疫情防控的问题，交通运输部运输服务司司长徐亚华表示，今年的春运返程运输受疫情的影响，客流比较分散，时间拉长。“根据大数据的监测分析，从现在到春运结束，也就是到2月18日，预计还有1亿6千万人要陆续返程返岗。”

徐亚华指出，为了确保这些人员的出行，为复工复产做好交通运输保障，我们坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和国务院联防联控机制的决策部署，坚决防止通过交通运输工具传播疫情，采取以下几个措施：

一是严格按照疫情防控相关的技术要求，做好交通运输场站和交通运输工具的消毒、通风、卫生清洁工作。

二是加强交通场站进出站旅客的测温，对体温超过37.3度的发烧乘客，及时移交给卫生健康部门。

三是严格控制交通运输工具的客座率，春运期间长途客运班车、班轮和农民工包车客座率不得超过50%，为乘客隔座、分散就座以及在交通运输工具内设置途中留观区域创造条件。

四是做好乘客信息的登记溯源工作，采集道路水路客运乘客身份信息、联系电话，按班次分类收集以后，移交给卫生健康部门。

五是做好途中和事后的疫情防控，对运输途中发热的乘客及时在应急区域进行临时隔离，并且以最快的方式将乘客送到留观站。

六是加强交通运输一线从业人员自身的防护，避免交叉感染。

“借这个机会，我们提醒广大公众，乘坐交通运输工具一定要佩戴口罩，密切接触感染病人的乘客，还有发热的乘客要主动报告。”最后徐亚华表示，希望通过大家自觉的防护意识和实际行动，既保护好自己，也保护好他人。

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