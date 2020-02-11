交通运输部：逐步恢复城市公共交通服务 全面保障复工复产

人民网北京2月11日电 （记者乔雪峰） 国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制于2月11日上午举行新闻发布会，介绍切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作有关情况，并答记者问。

交通运输部运输服务司司长徐亚华在发布会上表示，将有序恢复道路客运服务，指导湖北以外的地方在做好疫情防控的基础上，有序恢复道路客运服务。截止到昨天，有四川、广东、湖南、山东、江苏、福建等省份省际、市际客运已经逐步恢复运营。另外，有18个省区市的市内客运班线也已经逐步恢复运营。

徐亚华指出，要做好农民工返岗的包车运输。对劳务输出大省和外地人员聚集的地区，加强运输组织，发送“点对点”直达包车，对政府组织的农民工返岗包车免收高速公路通行费，而且优先便捷通行。截止到昨天，已经有四川、山东、浙江等地方政府组织了200多趟次的农民工包车，组织了近9000名农民工返回工作岗位。

徐亚华表示，逐步恢复城市公共交通服务。受疫情影响，全国有27个省份、428个城市停运了公交服务，现在这些城市的公交服务已经陆续恢复了。截至到昨天，已经有20个地级市和18个县级市的公交相继恢复了运营，长春等城市的轨道交通也逐步恢复运营。

最后，徐亚华表示，要强化应急物资运输保障。明确在疫情防控期间，将防护服、口罩、试剂盒、消毒液、测温仪等防疫用品，粮、油、肉、禽、蛋、奶、果、蔬等生活必需品，以及煤炭、油气能源等，统筹纳入应急运输的保障范围，落实好绿色通道政策，保障优先便捷通行。同时，按照国务院要求，与卫生健康部门协商一致，对短期内向湖北省等疫情重点区域运送物资的驾驶员、装卸工，包括邮政快递车辆的驾驶员，还有从事道路、水路客运，没有进入武汉市的司乘人员，经过体温检测符合规定的，不需要采取隔离14天的措施，全面保障复工复产和人民群众日常生活所需的各类物资的供应运输保障。

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