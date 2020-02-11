首批中央储备冻猪肉运抵武汉

新华社武汉2月11日电（记者王贤）装载217.9吨冻猪肉的95001次列车11日早上抵达武汉吴家山站。这批货品是有关部门经上海洋山港进口的中央储备冻猪肉，也是调拨给武汉市的2000吨冻猪肉中的第一批。
据介绍，这列从上海开来的95001次列车一路绿灯，比预计的到达时间提前10小时45分钟。
中国铁路武汉局集团公司汉西车务段相关负责人称，铁路部门开辟绿色通道，仅用30分钟就将重点物资车辆推送到中铁联集武汉中心站27道，并对好货位。
吴家山站职工汤万意说：“重点物资到达车站后，调车和运转人员会争取半小时内将车辆送入中铁联集吴家山中心站，我们还会协调相关单位和收货方做好卸车及转运工作，各类物资出站交付时间比往常缩短近一半。”
据了解，从2月10日至14日，有关单位计划5天内用80个冷藏集装箱，从上海调拨2000吨冻猪肉专供武汉储备。
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