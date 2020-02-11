交通运输部：全国向湖北地区运送物资16.6万吨

人民网北京2月11日电 （记者乔雪峰） 截至2月10日24时，全国各级交通运输部门已配合当地卫生健康部门在服务区、高速出入口、普通国省干线、客运站、客运码头共设置卫生检疫站约2.2万处，2月10日当天一线投入疫情防控人员约76万余人。
截至2月10日，全国通过铁路、公路、水运、邮政等运输方式向湖北地区运送防疫物资和生活物资16.6万吨，运送电煤、燃油等生产物资68.8万吨。
公路运输车辆向湖北运送医疗酒精、消毒液、医疗器械、口罩、测温仪、应急帐篷、防护服等疫情防控物资及相关生活物资11.1万吨。
国家铁路集团累计装运防控物资4590批、15.5万件、5.21万吨，其中防疫物品3638批、14.4万件、1.03万吨。
中国邮政集团组开邮政车8.8万班次、邮政航空专机12架次，共计运送口罩、药品等防疫物资22.8万箱、2887吨。
武汉水域共累计保障载运重点物资船舶193艘次，保障运输电煤57.2万余吨、燃油11.6万余吨。
2月10日，物流保障办公室发出紧急运输任务指令（第17号），通过铁路运输方式分别从山西太原、安徽合肥市运抵武汉市10000个口罩、20180套防护服。截至2月10日，物流保障办公室受理的各部委、各省提出的应急运输保障工作65项，共下达紧急运输指令62项，累计运输货物1.99万吨。
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