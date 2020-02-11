首批8个集装箱约200吨中央储备冻猪肉运抵武汉

人民网北京2月11日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，2月11日上午，在交通运输部物流保障办公室积极协调下，首批8个集装箱约200吨中央储备冻猪肉顺利运送至武汉中央储备库。 据了解，国务院相关部门在江浙沪地区安排1万吨中央储备冻猪肉，专门调拨武汉中央储备库，保障武汉市场供应。收到相关运输保障需求后，交通运输部物流保障办公室积极协调国家铁路集团、中国食品集团、上海港、湖北省交通运输厅等相关单位，研究制定联程运输方案和公铁接驳冷链运输方案，全力以赴做好运输保障。

2月10日，首批8个集装箱约200吨中央储备冻猪肉从上海港通过铁路95001次已于2月11日上午7:20到达武汉吴家山火车站。湖北省交通运输部门协调6台40吨集卡做好公路冷链接驳运输，由公路路政车辆全程护送，第一时间从吴家山火车站将冻猪肉运送至武汉中央储备库。第二批16个集装箱已于11日从上海铁路局芦潮港站开出，近期将有2000吨中央储备冻猪肉运抵武汉，物流保障办公室将继续协调相关部门认真做好后续运输保障工作。

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