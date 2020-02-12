原标题：财政部提前下达2020年 新增地方政府债务限额

财政部网站11日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府债券发行使用进度，经国务院决定并报全国人民代表大会常务委员会备案，近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

财政部有关负责人介绍，2019年11月底提前下达的2020年新增专项债券额度1万亿元，严格落实国务院常务会议部署，按照“资金跟项目走”的原则，向手续完备、前期工作准备充分的项目倾斜，优先考虑发行使用好的地区和冬末春初具备施工条件的地区，兼顾相关地区财力和风险状况。经国务院批准，提前下达东部地区4676亿元、中部地区2914亿元、西部地区2410亿元。今年1月，已发行7148亿元，占提前下达额度12900亿元的55.4%，河南、四川等地已相继完成2020年首批专项债券发行工作。(记者 孙韶华 北京报道)

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