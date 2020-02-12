原标题：战“疫”专题债为防疫提供资金保障

2月11日，中国农业发展银行在上海清算所通过公开招标方式发行2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元。此外，国开行、进出口银行以及部分券商、企业相继发行战“疫”专题债，累计规模超过百亿元。募集资金用于为从事医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等企业提供相应的支持。

为解决疫情防控企业的紧急资金需求，交易商协会开通“绿色通道”，为疫情防控相关债务融资工具的注册发行流程大幅提速。随后，数单战“疫”专题债相继落地。国内首单疫情防控债券为中国南山开发（集团）的3亿元超短期融资券，募集资金用于支持武汉火神山及各地隔离医院的厢房建设以及保障湖北区域物流的防护费用。

国家开发银行发行1年期135亿元“战疫专题债券”，进出口银行同样发行1年期30亿元抗击疫情主题金融债发行利率1.61%，低于同期限金融债券利率水平50基点，所筹资金用于疫情防控相关领域信贷投放。(记者 罗逸姝 北京报道)

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