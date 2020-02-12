战“疫”专题债为防疫提供资金保障

2月11日，中国农业发展银行在上海清算所通过公开招标方式发行2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元。此外，国开行、进出口银行以及部分券商、企业相继发行战“疫”专题债，累计规模超过百亿元。募集资金用于为从事医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等企业提供相应的支持。
为解决疫情防控企业的紧急资金需求，交易商协会开通“绿色通道”，为疫情防控相关债务融资工具的注册发行流程大幅提速。随后，数单战“疫”专题债相继落地。国内首单疫情防控债券为中国南山开发（集团）的3亿元超短期融资券，募集资金用于支持武汉火神山及各地隔离医院的厢房建设以及保障湖北区域物流的防护费用。
国家开发银行发行1年期135亿元“战疫专题债券”，进出口银行同样发行1年期30亿元抗击疫情主题金融债发行利率1.61%，低于同期限金融债券利率水平50基点，所筹资金用于疫情防控相关领域信贷投放。(记者 罗逸姝 北京报道)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】