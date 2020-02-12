商务部：做好重点城市生活物资保障工作

商务部网站消息显示，商务部日前印发《关于做好重点城市生活物资保障工作的通知》（以下简称《通知》），要求在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，科学有效保障人口密集、返城人员集中、疫情防控和保供压力大的重点城市生活物资供给。
《通知》要求，要坚持属地原则与联保联供并重。落实好“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，有效利用区域内资源，组织好当地生活物资流通和供应与周边主产地区、域外主供基地的对接，高效配置外部资源，确保重要生活物资调得出、运得进、送得到。
《通知》表示，坚持市场原则与政府保障并重。充分发挥市场作用，调动企业积极性，做好商业储备，依托骨干流通企业、外贸企业、公益性市场等做好保供工作；更好发挥政府作用，坚持早调预调微调为主、应急保障兜底，千方百计帮助企业解决困难，共克时艰。
《通知》还强调，坚持抓重点与顾全面并重。既要着眼当前，做好重点品种、重点人群、重点区域的保供，满足居民基本生活需要，也要兼顾全局和长远，及早着手分析疫情影响，摸查企业开工开业和供应链运行等情况，为后续工作奠定坚实基础。(记者 王文博 北京报道)
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