原标题：1.6亿人将陆续返程返岗 交通防疫战升级

“根据大数据的监测分析，从现在到春运结束，也就是到2月18日，预计还有1亿6千万人要陆续返程返岗。”交通运输部运输服务司司长徐亚华在2月11日的国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上表示，将采取一系列措施，坚决防止通过交通运输工具传播疫情。

他表示，将严格控制交通运输工具的客座率，春运期间长途客运班车、班轮和农民工包车客座率不得超过50%，为乘客隔座、分散就座以及在交通运输工具内设置途中留观区域创造条件。同时，还将严格按照疫情防控相关的技术要求，做好交通运输场站和交通运输工具的消毒、通风、卫生清洁工作。此外，加强交通场站进出站旅客的测温，对体温超过37.3度的发烧乘客，及时移交给卫生健康部门。

数据显示，截至2月10日，铁路部门累计在进出站环节排查发现发热旅客7573名；配合协查确诊或疑似病例车上密切接触者1800余批次。

此外，交通部还将全力做好交通运输服务保障工作。其中包括，指导湖北以外的地方在做好疫情防控的基础上，有序恢复道路客运服务。

徐亚华介绍说，截止到2月10日，有四川、广东、湖南、山东、江苏、福建等省份省际、市际客运已经逐步恢复运营。另外，有18个省区市的市内客运班线也已经逐步恢复运营。

农民工返岗的包车运输也是重点工作之一。截至2月10日，已经有四川、山东、浙江等地方政府组织了200多趟次的农民工包车，组织了近9000名农民工返回工作岗位。

城市公共交通服务也在逐步恢复。受疫情影响，全国有27个省份、428个城市停运了公交服务。截至2月10日，已经有20个地级市和18个县级市的公交相继恢复了运营，长春等城市的轨道交通也逐步恢复运营。

此外，交通运输部强化应急物资运输保障。明确在疫情防控期间，将防护服、口罩、试剂盒、消毒液、测温仪等防疫用品，粮、油、肉、禽、蛋、奶、果、蔬等生活必需品，以及煤炭、油气能源等，统筹纳入应急运输的保障范围，落实好绿色通道政策，保障优先便捷通行。

截止到2月10日，全国通过公路、铁路、水运、邮政等运输方式向湖北地区运送的防疫物资和生活物资达到了16.6万吨，运送的电煤、燃油等生产物资68.8万吨。(记者 王璐 北京报道)

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