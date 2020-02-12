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四部委多举措保障复工后居民生活稳定

2020年02月12日08:02  来源：经济参考报
 
原标题：四部委多举措保障复工后居民生活稳定

　　从10日开始，各地企事业单位陆续复工复产，针对由于复工复产带来的人员增多所可能导致的物资短缺问题，国家发展改革委、商务部等四部委日前陆续出台措施，加大力度保障物资的供给和运输，保障人民生活稳定。

　　国家发改委经贸司副司长陈达表示，每年春节假期结束后，随着大量务工人员返程，粮油、肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品需求都会增加，今年疫情防控的因素叠加，生活必需品保供压力比往年要大一些。

　　“发改委将进一步增加生活物资的市场供给，积极支持生活必需品的相关企业推进复工复产，引导企业增加重要生活物资的商业库存。同时针对政府储备薄弱的品种，指导城市政府制定增储计划。”陈达说。

　　农业农村部种植业司副司长杨礼胜介绍，随着近期返程客流增加，农业农村部将重点关注北上广等大城市蔬菜供应情况，协调蔬菜生产大省点对点对接，保障生产供应。

　　与此同时，商务部确定了500家重点保供企业，包括生产企业、大型农产品批发市场、跨区域的连锁企业集团、电商平台和一部分餐饮企业。

　　交通运输部运输服务司司长徐亚华则表示，交通运输部将全力保障公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断，保障公路网的有序运行。(记者 李志勇 北京报道)

(责编：庄红韬、王静)
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