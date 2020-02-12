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稳外贸再加码 利好政策密集落地

2020年02月12日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：稳外贸再加码 利好政策密集落地

疫情之下，面临国内外市场的双重压力，稳外贸正在迎来各方力量支持。《经济参考报》记者获悉，近期，从部委到地方再到商会正在合力打出新一轮稳外贸组合拳，推出延长外贸企业税款缴纳期限、免征滞纳金，提供不可抗力证明、法律咨询，鼓励外贸企业开拓国内外市场，推进贸易便利化等一揽子实招。同时，相关部门还在密切调研疫情可能对外贸产生的影响，更多实施细则有望加快落地。

“受疫情影响，供应链很多环节还没有恢复，包括我们在内的很多企业也都暂时无法恢复产能，对交付订单和新签订单都有不小的压力。”安克创新科技股份有限公司副总裁张希对《经济参考报》记者表示。

事实上，这些外贸企业的困难也是政策的发力点。商务部新闻发言人高峰10日表示，商务部密切关注疫情可能对外贸产生的影响。目前，有关部门和地方政府正在积极帮助企业，一些具备条件的外贸企业正在恢复生产。

在此之前，作为对外经贸工作的主管部门，商务部已经接连印发通知，对外贸企业可能面临的订单逾期等燃眉之急出台支持举措。其中，3日通知要求，各地商务主管部门要进一步便利技术进出口；4日通知指出，将会同相关商协会，积极做好有关国外供货商和国内进口企业信息服务工作；5日通知表示，组织纺织、轻工、五矿、食土、机电、医保等六家商会，全力为外贸企业做好出具不可抗力证明、法律咨询、参展协调、供需对接等相关服务；6日通知要求，各有关单位进一步便利企业在疫情防控期间申领进出口许可证件。

另外，地方版的稳外贸细化政策也在同步推出。据记者不完全统计，截至2月11日，已有浙江、山东、辽宁、福建、江苏、上海等十余省份陆续发文为辖内受困中小外贸企业提供支持，主要包括支持企业尽早复工生产、提前下拨外经贸专项资金、加强贸易救济处置服务、加大进出口便利化政策宣传力度等。与此同时，包括成都、青岛、大连等多地贸促会、国际商会也发挥贸促系统优势，积极应对，为企业开具不可抗力事实行证明，减少损失；提供法律咨询，协助企业采取应对措施等。

“在抗击疫情的同时，从相关部委到地方政府都在迅速行动，积极帮助外贸企业渡过难关。”商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副所长竺彩华对《经济参考报》表示，这些及时出台的措施将最大限度减轻不能履行合同的责任，维护企业合法权益，帮助外贸企业减少损失、渡过难关。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《经济参考报》记者采访时也表示，疫情的爆发，给我国企业复工生产带来了很大不利影响，大量企业不得不延迟复工或减量运行。对外贸企业来说，大量订单不得不延迟交付，或者是重新商订合同。无论是何情形，短期内外贸企业盈利都将会受到影响。

“为尽可能降低疫情对企业经营的不利影响，各级政府部门已经或正常准备出台扶持性措施。”在刘兴国看来，这些支持举措，尤其是减税降费举措，应能给外贸企业遏制盈利下滑做出积极贡献。与此同时，外贸企业自身也应积极采取自救措施，包括在疫情结束后扩产增销，大力创新进行转型升级，加强成本管理实现降本增效等。

竺彩华也认为，我国外贸应该危中寻机。一方面，要让那些在无疫情情况下健康经营的外贸企业存活下来。为此，中央和地方应启动紧急“纾困资金”，对生产经营状况良好提供额外的授信额度，缓解外贸企业因停工导致的现金流压力；也可考虑对外贸企业进行减税或延迟征税、减免“五险一金”等措施，确保企业并渡过当前困难时期。另一方面，在确保无疫情的地区，应尽早有序恢复开工、组织生产，以减少不必要的经济损失。

竺彩华还指出，从长期来看，促进我国外贸高质量发展，需要微观和宏观层面共同发力。“微观层面，通过此次疫情引导企业实现‘转危为机’。宏观层面，中国外贸高质量发展的关键是要形成新的比较优势，使我国的国际竞争优势由价格优势转向以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的综合竞争优势。”(记者 王文博 向家莹 北京报道)

(责编：庄红韬、王静)
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