原标题：复工潮来临 疫情防治进入关键期

返程潮下的北京南站人流仍未回到以往的水平。据悉，和去年同期相比，客流下降六七成。尽管返程高峰有所延迟，但作为交通重点管理区域，北京南站的防控措施并未因此放松。可以看到，在南站的安检区域和出站口安装了多套红外测温仪，对旅客体温进行实时检测。同时，出站口3、出站口6、东进口、西进口分别设置了一个发热隔离区。

国家卫健委最新数据显示，截至2月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，累计报告确诊病例42708例，现有疑似病例21675例。累计追踪到密切接触者428438人，尚在医学观察的密切接触者187728人。

疫情发展至今，感染人数拐点仍然未至，那么在结束第一阶段的自我隔离后，随着大规模返工潮即将来临，我们应如何应对，疫情的终点在哪？

延后的返工、返学人群仍在路上

2月10日，多个省市正式复工。国新办11日举行的就切实加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作发布会上，国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮介绍，从全国情况看，目前除湖北外的各省（区、市）正在逐步复工复产，特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。

受疫情的影响，我国多地延长假期、推迟复工，以最大限度减少人口流动，有力防止了疫情的进一步扩散蔓延。但随着假期结束，复工、开学相继展开，一定规模的人口流动在所难免。

交通运输部运输服务司司长徐亚华表示，今年春运返程运输受疫情影响，客流比较分散，时间拉长。根据大数据的监测分析，从现在到2月18日春运结束，预计将有1.6亿人陆续返程返岗。

在2月2日举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市交通委副主任容军表示，从数据来看，不会出现集中返京的大客流。春运开始14天，通过铁路民航出京的超过1000万，目前还有800多万人仍未回京。

对于广东流动人口大省来说，据不完全统计，广东省流动人口高达4000万人。深圳和广州两个疫情高发地，更是春运返程人流较密集地区，其2019年迁徙规模指数高达20.23。

国家发改委城市中心研究员冯奎表示，相比较SARS发生的2003年，我国人口集聚发生了较大变化，随着中心城市的发展，交通基础设施的铺设，人口流动性大大增强，目前全国人口流动的规模较17年前相比是其6倍。

恒大研究院院长任泽平表示，人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走，中国人口长期持续向大城市大都市圈集聚，每年春节前后出现规模约30亿人次的“回乡潮”和“返工潮”。但因疫情影响，今年返工潮明显推后，根据交通运输部统计，正月初一至初九（1月25日-2月2日）客运量合计1.41亿人次，远低于2019年6.55亿人次，同比减少78%。

任泽平表示，近年来一二线城市常住人口流入放缓但仍保持集聚。但由于户籍制度限制及“过年回家”情结，中国春运呈现显著“钟摆式流动”特征，即年前停工回乡、节后返城复工，此外部分城市存在“反向春运”现象，每年春节前后出现人次约30亿级的大规模人口流动。

“但由于人流方向相对集中，粤浙沪苏京将在短期内面临较大的防控压力。”任泽平指出，在省级层面，户籍与常住地不同的省际迁移人口中64%流向粤浙沪苏京，50%来自皖豫川湘赣鄂。从目的地看，根据2015年全国1%人口抽样调查资料，省际迁移人口流入规模前五位的地区为广东、浙江、上海、江苏、北京，五省市合计占全国的63.5%。

疫情防控迎关键期

中国社会科学研究院研究员陈其广在接受《经济参考报》记者采访时表示，虽然此前做出了潜伏期14天的判断，但从近日来看，出现病毒感染者潜伏期更久的案例，且无症状感染人士也具有传染性，返程高峰防控难度再度增大。因此，在这段时间应对疫情未来趋势变化需高度警惕，做足充分准备，随时更新相关的判断和措施。

上海市医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，目前来看，全国湖北外地区的新增病例拐点似乎已经出现，由于返工潮导致新增病例数量即便在过段时间后出现第二峰，但是只要按照既定的防控策略，坚决执行不放松，只要武汉战役能打下来，全国各地防控工作从现在的拐点开始，即使有一个小高峰，也能引来第二次拐点。

数据显示，湖北之外全国新增确诊病例381例，已连续7日下降。同时，全国新冠肺炎治愈比例升至8.2%。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，通过2月10日的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%；说明全国各地的医疗救治效果初步显现。

张文宏表示，目前武汉防控决心极大，抗疫攻坚已经打响。目前是分三级隔离，一级为火神山医院、雷神山医院以及危重症定点医院；二级为方舱医院；三级是酒店与党校隔离点。相信武汉会比预想更快速度取得胜利。他认为，武汉成功，中国有望短期内控制病情。

事实上，除武汉外，对于湖北省疫情重地，国家卫健委正式建立省际对口支援湖北省除武汉以外地市新型冠状病毒肺炎防治工作机制。确定在原有外省医疗队支援的基础上，按照原有关系不变、应补尽补的原则，统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市外16个市州及县级市。

除此以外，我国其他城市虽然感染病例增速有所放缓，但由于面对目前返工、返学高峰，更需要对集中人群做好充足的防控准备。

张文宏指出，从全国各地来看，目前所需要进行的便是通过有效的社区和居家自我隔离，筛查出所有的输入性病例，实施成功的“输入性病例阻击战”和“城市保卫战”。

张文宏说，节后全国各地返程与返工返学人员将进一步增加，湖北外城市的本地散发病例随着复工和复学可能会陆续产生新的二代病例，存在大规模传播的风险。“随着武汉封城，两周一过，第一批输入性病例潜伏期将要过去，湖北以外各地疫情将进入以输入性疫情后的本地散发和聚集性二代病例发病的第二阶段。在这个阶段，将对全国各地第一阶段的筛查病例成果进行全面的检阅，哪个地区第一阶段管控不好，将迎来非常严峻的局面。”

他强调，目前阶段需要全国各地的各大医院必须和疾控紧密合作，极大地提高对无流行病学史不明原因肺炎的筛查，如果再失去对这一波本地患者的筛查时机，则将会失去控制输入性疫情的最后一个黄金时间窗口。

世界多地加强疫情应对

疫情的防控需要协调应对，已成国际社会的共识。2月4日，WHO总干事谭德塞在召开2019年新型冠状病毒技术吹风会时呼吁，各国应团结起来把握住“防疫窗口期”。他指出“所有国家合作团结”的重要性，认为团结是战胜疫情的唯一途径。

WHO在瑞士日内瓦总部最新召开有关新型冠状病毒的新闻发布会指出，当前中国为世界创造了防疫的极佳窗口期。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔瑞安表示，中国卫生系统是完善的，可以提供高水平的密集护理。考虑到目前医院里90%至100%的患者都需要补充氧气，20%至25%的患者需要密集护理，5%至10%的患者需要一定程度的机械呼吸机治疗，对卫生系统提出了极高的要求。但由于中国有完善的卫生系统，而大多数患者呈现较为温和的症状。

世卫组织表示，将尽快协调全球科研力量，确定攻克新型冠状病毒的研究重点，争取尽早找到针对性诊疗方案和疫苗。

世界多国已采取多项措施共抗疫情扩散。日本方面，疫情发生后，日本便立即采取了切实有效的应对措施。1月27日，日本宣布把新型冠状病毒感染的肺炎认定为日本《感染症法》中的“指定感染症”。这也意味着所有国籍的新冠肺炎感染者的治疗费用都将由日本政府承担。与此同时，日本国内的400多家医院将做好接收患者的一切准备。同时，日本在机场、港口码头等外来人群流动比较大的地方进行检疫和筛查，发现疑似病例及时报告。

新加坡方面，2月7日，新加坡将该国的疫情警报级别从“黄色”上调至“橙色”。新加坡总理李显龙发表讲话称，他预计新加坡未来将出现更多新冠肺炎患者病例，但政府已做好应对危机的充分准备。他将此次疫情描述为对新加坡“社会凝聚力和心理弹性”的考验，安慰民众没有必要恐慌。

李显龙表示，如果病毒已经扩散，医院无力支撑所有病例；致死率与流感保持一致，维持在0.1%。届时，政府将重新考虑缓解策略，包括提议轻微症状病人可看家庭医生、在家休养。(记者 梁倩 北京报道)

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