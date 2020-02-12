外交部发言人：中国有能力把疫情对经济的影响降至最低

本报北京2月11日电 （记者吴刚）外交部发言人耿爽11日在回答有关新冠肺炎疫情对中国经济影响的提问时表示，中国有能力把疫情对经济的影响降至最低。
在当日举行的网上例行记者会上，耿爽说，疫情对中国经济影响的大小，取决于疫情防控的进展和成效。“我们相信，中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变，我们有能力把疫情对经济的影响降至最低。”
“事实上，近日国际货币基金组织、世界银行等国际机构都表示，中国有足够的政策空间来应对疫情，中方防控疫情的努力有效降低了世界经济可能面临的风险。”他说。
耿爽说，今天，中国的国内生产总值已占世界的16%左右，对世界经济增长的贡献率已超过30%。如果中国经济受到冲击，那么必然会波及其他国家，世界经济也必然会受到影响。所以说，中国的抗疫斗争既是为自己，也是为世界。支持中国、帮助中国，也是在维护国际社会共同利益。
耿爽表示，面对公共卫生危机，以邻为壑保护不了自己，过度反应只会适得其反。“当务之急，是国际社会团结协作共同战胜疫情，尽快恢复国家间的正常交往与合作，只有这样才能为世界经济稳定增长提供有力支撑，释放正面预期。”
《 人民日报 》（ 2020年02月12日 03 版）
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