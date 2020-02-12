确保居民生活必需品供应

当前，疫情防控正处于关键时期，切实维护正常经济社会秩序至关重要。要确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应。在全国各地，许多身处普通岗位的人，正在通过自己的点滴努力，做好物资保障工作。

吃的跟得上

“这几天长势好，今天有机菠菜至少能采摘500斤！”阳光下嫩绿的菜田里，黑龙江省绥化肇东市甜嫂蔬菜种植专业合作社理事长韩晓艳正忙个不停。

日光大棚外，几十辆运菜专用车已消毒完毕。身着整洁工作服，佩戴着手套、口罩的合作社成员们正在将新采摘的白菜、西红柿等新鲜蔬菜装箱装车。几小时后，这些蔬菜将直达哈尔滨、绥化等地的超市专柜，供市民采购。

“往年我们过年都给社员放假，今年因为疫情需要，春节期间加紧生产，一天也没休息，社员们都非常配合，希望能为抗击疫情出一份力。”“甜嫂”韩晓艳感到非常骄傲。

而在贵州省长顺县广顺镇凯佐社区贵州高峰十里香米业有限公司的加工厂房里，公司总经理陈爱民已经做好防护，亲自操作生产线，帮着已经连续工作了十几天的工人们加紧生产。“应对疫情，我们现在分两班，24小时不停歇地加工生产大米。”

“幸好我们的工人以本县人居多，一通知大家，都积极支持。”从初三到现在，工厂已经为市场供应了2500吨以上大米，销往贵阳、铜仁、安顺等地。

要抓生产，更要抓疫情防控。每天两次给车间消毒，工人们早晚检测体温，佩戴口罩工作，食堂分餐吃饭……“大家齐心协力，没有过不去的坎。”夜幕降临，陈爱民走出车间，掏出手机在朋友圈发出了这样的感慨。

采购有代购

“要买东西的报名，我去山江街上买！”

8日一大早，湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县山江镇早岗村综治民生专干金省，在村里的“湘西为民”微信群发了条信息。

“我要买3斤豆腐皮，还有一袋瓜子”“我来2斤五花肉，来点尖椒”……群里顿时热闹了起来，村民群众纷纷报上所需购买的物资信息。

金省说，通过微信群代购，在确保本村人不出村、外村人不入村的情况下，解决群众生活需求。

为了让广大村民群众能够吃喝不愁，安心在家，凤凰县积极引导在全县288个村（社区），统一建立了“湘西为民”微信群。如今，288个“湘西为民”微信群每天都是热火朝天，村民群众在群内报名购物，村干部分享疫情相关防控知识，及时制止未经确认的疫情谣言等，实现了联系群众全覆盖。

物资储备足

“香漫岭小区又爆单啦，有人买了10份蔬菜，小李赶紧来支援一下！”在400平方米大仓库里，欧丹一手在货架取货，一手拿着手机安排“援兵”。欧丹是重庆永辉超市中交丽景店电商小店长，最近几天，越来越多的市民开始选择线上方式购物，往年线上订单日均100多单，眼下却有600单左右。

面对购物需求，永辉超市迅速行动，增加货源储备。以大米为例，仅在重庆生鲜配送中心，就储备了近4000吨大米，近日还将到货近2000吨，可确保2个月左右正常销售。

配送运力不足怎么办？除了加大运力，欧丹还发动同事“自配送”，开着私家车，或者骑上小三轮，把货物送到小区门口。

晚上10点，欧丹到家后打开手机，看到一条好评：“我们快‘弹尽粮绝’了，终于有人送来温暖！”看到这儿，欧丹疲倦的脸上露出了笑意。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 06 版）

(责编：庄红韬、王静)