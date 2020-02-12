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提升应对突发事件的能力和水平 多措并举加快应急产业发展

陈  莉  廖义军

2020年02月12日08:11  来源：人民网－人民日报
 

　　应急产业是为突发事件的预防与应急准备、监测与预警、处置与救援等提供专用产品和服务的产业，具有覆盖面广、产业链长、涵盖领域多等特点。发展应急产业，既能为防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务，满足社会各方面不断增长的应急产品和服务需求，提升应对突发事件的应急救援能力和全社会抵御风险能力，又有利于调整优化产业结构，促进相关行业自主创新和技术进步。大力发展应急产业，是提升应对突发事件能力和水平、保障经济高质量发展的重要任务。

　　近年来，我国应急产业发展进入快车道，许多地方把应急产业作为重点发展方向，涉及应急救援和处置技术研发、应急装备制造、检测与预警、应急抢险服务等许多领域。随着产业规模不断壮大，应急产业已形成较为成熟的技术和产业链，部分关键共性技术已实现产业化。但也应看到，我国应急产业在发展中还存在一些问题，主要是：产业发展的市场主导性不强，产业集中度较低，具有领导力的龙头企业尚未出现；市场需求不稳定，需求主体不明确，供需不匹配；产业标准还未形成体系，相关产品标准分散于各个行业；自主创新能力不强，科研平台体系难以支撑应急产业基础理论研究、核心技术突破与关键装备研发，企业技术储备不足；企业大多在单一领域发展，在提供应急救援综合解决方案方面能力不足，难以保障新形势下各类突发事件的应对需要。

　　当前，应从国家发展战略高度把握应急产业发展定位，多措并举加快应急产业发展。一是优化产业布局，鼓励有条件的地区发展各具特色的应急产业集聚区，打造区域性创新中心和成果转化中心，建设国家应急产业示范基地，打造应急物资和生产能力储备基地，完善区域性应急产业链，引领国家应急技术装备研发、应急产品生产制造和应急服务发展。二是加快关键技术和装备研发，引导、鼓励、推动政产学研企协同创新，集中力量突破一批支撑应急产业发展的关键共性核心技术；加强知识产权保护和利用，促进应急产业科技成果产业化；明确应急产品和服务发展方向，引导社会资源投向先进适用、安全可靠的应急产品和服务。三是引导社会力量以多种形式提供应急服务，支持与生产生活密切相关的应急服务机构发展，推动应急服务专业化、市场化、规模化发展和应急产品标准化、模块化、系列化、特色化发展，引导企业提供一体化综合解决方案。四是大力培育龙头企业，引导行业龙头企业通过兼并重组、品牌经营等方式补链强链扩链，支持有实力的企业做大做强，培育一批技术水平高、服务能力强、拥有自主知识产权和品牌优势、具有国际竞争力的大企业大集团。五是加强全民公共安全和风险意识宣传教育，推动消费观念转变，扩大家庭、个人对应急产品和服务的消费需求；推动应急服务业与现代保险服务业相结合，将保险纳入灾害事故防范救助体系，加快推行巨灾保险。六是多层次、多渠道、多方式扩大国际交流与合作，鼓励企业引进、消化、吸收国外应急先进技术和先进服务理念，提升企业竞争力，以高端应急产品、技术和服务开拓国际市场，参与全球市场竞争；鼓励跨国公司在我国设立研发中心，促进应急产业创新成果在我国落地转化、实现产业化。七是大力优化营商环境，放宽市场准入门槛，积极吸引社会资本和多方力量参与应急产业发展，充分激发市场主体活力，增强应急产业发展内生动力。

　　（作者单位：湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心湘南学院基地）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月12日 09 版）

(责编：庄红韬、王静)
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