确保战“疫”物资运输一路畅通（产经观察·防控疫情，企业在行动②）

面对疫情，江西高速公路万名职工坚守岗位，图为一名党员职工引导车辆通行、接受防疫检测。

本报记者 朱 磊摄

这是一场星夜兼程的千里驰援，公路铁路民航水运联动，不让一名中国公民滞留海外。

这是一次争分夺秒的保供行动，公路铁路民航水运发力，“有需必装、快装快运”。

新冠肺炎疫情发生以来，交通运输行业冲锋在前、保障给力，确保疫情防控物资的运输大动脉畅通无阻。

“湖北需要什么，我们就运什么”

2月6日凌晨1：03，开启装机作业；5：38，首架防疫物资寄递专机从广州起飞；6：08，第二架专机起飞；6：53、7：26，两架专机先后在小雨中抵达武汉天河机场。

从通知有专机任务到执行飞行，准备时间仅12个小时。截至目前，中国邮政已完成8架次防疫物资寄递专机任务，累计运送物资总量达90.6吨。

打赢疫情防控阻击战，物流必须高效通畅，全国交通运输行业都积极行动了起来。

——“口罩航班”“防护服航班”……一次次最美“逆飞”为应急物资打开空中“绿色通道”。

2月3日，在南方航空CZ634从内罗毕飞往广州的一个普通商业航班上，前部机舱没有旅客，“坐”在座椅上的是一箱箱医用口罩。这些由肯尼亚华侨华人捐赠的医疗物资总计数千箱，货舱放不下，工作人员只好紧急腾出客舱空间。截至2月9日，民航系统共保障8696个航班，运送防疫物资130多万件，累计1.2万余吨。

——“有需必装、快装快运”，铁路拉来湖北最需要的防疫物资。

40分钟就完成装车！1月29日，针对一批需紧急运往武汉，直接配属到武汉协和医院、中部战区陆军总院、武昌医院用于病毒检测的重要医疗器械，铁路部门全力协调组织、多方联动，优化装车流程，仅用40分钟时间就完成装车，快速将货物通过火车发往武汉。

——“公路交通不中断、应急运输绿色通道不中断”，公路运输挑起应急运力重担。

48小时内，从沈阳到武汉雷神山医院，跨越近2000公里，紧急运送一批总价值2700万元的医疗器械，这种急难险重的任务会有人报名吗？

1月30日深夜，当中外运物流东北公司紧急征集驾驶员前往武汉时，400多名驾驶员第一时间主动报名。“都是车队兄弟，他们还年轻，我是队长，还是我去吧！”司机队长林涛毅然接下了这一光荣任务。

疾驰5小时，中通司机将物资从江西直达武汉协和医院；城内外联动，壹米滴答承担火神山医院建材器材运输工作……在这场疫情防控阻击战中，公路人说：“湖北需要什么，我们就运什么，在疫情面前，只要国家和人民需要，我们义无反顾！”

当一批又一批防疫物资运抵湖北，要把他们送到最需要的人手里，离不开快递小哥。大半个月以来，中国邮政、顺丰、京东等企业的快递员们来回奔波于武汉各大医院、居民小区，坚守在疫情防控第一线。

“每一单医疗救援物资的背后，都是一份沉甸甸的爱心和期盼！”1月27日凌晨，在将医务人员急需的护目镜送达武汉亚心医院后，顺丰快递员张帆终于长舒了一口气。虽然这批货物到达快递网点已是晚上，但张帆依然选择了连夜派送，“我不能治病救人，只希望能为医务人员提供一点力所能及的帮助。”

“武汉，蔬菜水果来啦！”

“武汉，蔬菜水果来啦！”1月30日17时45分，广西驰援武汉的果蔬冷链集装箱专列由南宁国际铁路港发出。这列满载202吨西葫芦、莴笋、西红柿等蔬菜的冷链物资专列，由10个集装箱组成，实行点对点全程冷链运输，35个小时后抵达武汉吴家山站，为武汉当地提供补给。在铁路和各方全力保障下，这批民生物资的全程运行时间较其他货物少了25个小时。

沈阳也为武汉送去了130吨东北大白菜。每天从沈阳北至广州东的Z12次列车都搭载着特殊的“乘客”——大白菜。自1月26日起，沈阳车辆段的干部职工利用后半夜时间，冒着零下20摄氏度的严寒，在客车整备库里将大白菜装车，实现了东北大白菜凌晨装车、清早发车、晚上到达武汉的“朝发夕至”。

截至2月9日，全国通过铁路、公路、水运、邮政、民航等运输方式向湖北运送防疫物资和生活物资超15.5万吨，运送电煤、燃油等生产物资逾63万吨。

民生物资的到来，给湖北人民吃下了“定心丸”。更重要的是，一群当下最可爱的人也来到湖北，与湖北人民一起并肩作战。

“各位敬爱的白衣天使，请你们一定要注意自我防护，照顾他人的同时也务必照顾好自己！待你们平安回家时，我们接你们回家！武汉加油！中国加油！”1月28日，东航驰援武汉的包机即将降落，广播里传来乘务长略微哽咽的声音。顿时，客舱里响起一片掌声，机组人员向机上137名甘肃医疗人员深深鞠躬。

“开辟‘绿色通道’，组成应急小分队搬运抗疫物资！”1月26日，接到通知后，北京铁路局石家庄站迅速行动。当天20时20分，由河北省紧急组建、包括150名队员的医疗队，乘坐Z1次列车准时从石家庄火车站出发。随医疗队同去的，还有不少应对疫情急需的医用物资。截至2月9日，国铁集团累计装运医疗防护物资4121批、4.72万吨。

“只要祖国需要，我就冲到最前面”

“我们终于回家了！”1月31日20时53分，首架接滞留海外湖北同胞的包机抵达武汉。76名湖北籍乘客乘坐厦航包机从曼谷起飞，安全返乡。

受疫情影响，中国公民特别是来自湖北的中国公民在海外遇到返乡困难，民航局根据国家统一部署，组织协调航空公司执飞包机接湖北同胞回家。随后，南航包机接回89名滞留泰国普吉的湖北同胞，中航集团接回滞留日本大阪的223名武汉同胞，东航从新加坡接回147名武汉同胞……

任何时候，祖国都是坚强的后盾！截至2月9日，中国民航共接回滞留海外的旅客1131名。为了保障滞留海外旅客回国，民航局要求国内航空公司确保通航国家不断航。根据去哪儿网平台数据显示，国内航司目前开放销售的出入境航班仍占原有航班总量的五成。

武汉站封闭了，武汉铁路部门大量高铁司机需要被隔离观察，可经过武汉的列车不能停运，全国各地的火车司机纷纷请战驰援。

“只要祖国需要，我就冲到最前面！”为了驰援武汉，原本由武汉铁路局集团担当的G1772/3、G1774/1次上海虹桥经由武汉至长沙南的高铁动车，改由上海机务段担当，尽管只需要9名司机，却有136名高铁司机主动报名。广铁集团88名火车司机也第一时间请战，支援武汉铁路局牵引机车任务。

随着春节假期的结束，做好春节返程疫情防控工作，护航各类生产企业复工复产显得尤为重要。

“阻断病毒传播途径，公路交通不中断、应急运输绿色通道不中断、群众生产生活物资不中断”……连日来，各地交通部门一边千方百计保障重点运输、应急运力，一边在客运站和重要路口设立防疫服务点，加强交通工具防控，为疫情防控作出积极贡献，努力做到“一断三不断”。

高速公路服务区严阵以待。“特殊时期，党员就应该带头站到一线！”1月31日起，江西高速公路公司组织的党员先锋队迅速到岗，大家紧急采购相关物资，每天两次定时给服务区喷洒消毒液，并对过往人员进行体温监测。

列车防护从乘务公寓起步。为了保证长期跨区域流动的乘务人员健康，也为了保证旅客安全，哈密机务段柳园折返车间从1月31日起，每天对乘务公寓所有房间、物品以及进出的200多名司机进行消毒和体温检测，不容半点差错。

火车站内服务与防疫两手抓。“虽然旅客数量较去年有所减少了，但防护的压力大了。”中国铁路南昌局漳州车务段段长沈庆龙说，疫情防控每个细节都不能放过，除了所有旅客都要检测体温，车站还购置84消毒液，安排人员全天候不定时喷洒，对各个售票处、候车厅、卫生间等区域的设备设施做好消毒杀菌工作。目前，全国所有办理客运业务的火车站都开展进站或出站旅客测温，铁路运输安全平稳有序。

在担当跨武汉高铁列车任务时，郑州机务段一位高铁司机这样说，“我自愿请战做一名‘逆行者’，在最危险的时候冲锋在前，尽一名党员最大的努力，捍卫祖国大动脉畅通无阻！”这，也是全国千万交通人坚决打赢疫情防控阻击战的心声！

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 18 版）

(责编：庄红韬、王静)