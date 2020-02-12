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广西：防疫备耕两不误

2020年02月12日08:14  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报南宁2月11日电  （记者庞革平、李纵）“和往年一样，立春后就开始备耕。这几天已经连续下了几天雨，土地湿润了，把水渠先疏通，为以后育秧做准备。”广西贺州市八步区桂岭镇进民村村民张春娥日前正整地备耕。她家今年准备种植5亩优质稻，2亩花生，种子已经买好，正准备开始育秧。

　　劳作中，张春娥完全按照疫情防控要求单独作业，同时不忘使用相关防疫用品。“不能因为干农活就忘记了防疫，做好防护保障身体健康才是关键！”张春娥戴着口罩，说话时为了让人听得清楚，她把音调提得很高。

　　为加强农村地区疫情防控，广西各地及时引导暂时关停示范区、农家乐、乡村旅游示范点等场所，取消农业节庆活动，大力推进农村人居环境整治村庄清洁行动，并通过发放《给广大农民朋友的倡议书》《致全区农民合作社的一封信》等，加大宣教力度，有力推动了农村地区的群防群治工作。

　　桂岭镇分管农业副镇长李青萍介绍，近期是疫情防控的特殊时期，也是春耕生产的关键时期。该镇田间地头没有了往年大规模集体作业的热闹场景，但采取集中统筹、分散耕作的方式，春耕备耕工作正在稳步推进。

　　“广西坚持抢前抓早，全面抓好春耕生产各项工作。”自治区党委农办主任，农业农村厅党组书记、厅长刘俊表示，一是狠抓粮食生产，加强对稻谷补贴、耕地地力补贴、农机补贴等政策宣传与落实，提高农民种粮积极性，确保2020年全区粮食播种面积和产量稳定在2019年水平。二是强化科技、农机、农资等生产要素支持，建立全方位、多层次的新品种、新技术、新成果展示示范网络，宣传推广优质适宜品种，开展多种形式的技术培训与咨询服务。三是做好农业生产防灾减灾的充分准备，加强抗灾技术推广应用和生产指导，做好春旱、春涝、倒春寒等灾害的应对，提高灾害应对能力和水平。

(责编：庄红韬、王静)
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