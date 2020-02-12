安徽省合肥市庐江县在做好疫情防控的同时，全力支持和组织出口生产企业复工复产，确保出口订单进度的按时完成。图为2月11日，在庐江县安徽龙磁科技有限公司车间内，工人在加紧赶制销往美国、日本等国的永磁铁氧体磁瓦产品。

柳晓华摄（人民视觉）