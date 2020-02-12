江苏省泰州市海陵区一手抓防控疫情，一手抓复工复产，努力降低疫情对生产经营的影响，保障经济稳定运行。图为工人在泰州市乐金电子冷机有限公司工程品质检查车间生产线上忙碌。
安徽省合肥市庐江县在做好疫情防控的同时，全力支持和组织出口生产企业复工复产，确保出口订单进度的按时完成。图为2月11日，在庐江县安徽龙磁科技有限公司车间内，工人在加紧赶制销往美国、日本等国的永磁铁氧体磁瓦产品。
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州各纺织企业在做好防控措施的前提下复工复产，努力把疫情带来的影响降到最低。图为在巴音郭楞州库尔勒经济技术开发区，新疆富丽震纶棉纺有限公司纺织女工正在生产流水线上作业。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】