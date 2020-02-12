义乌中欧班列恢复开行

本报北京2月11日电 （严冰、陆应果、马锦标）据中国铁路上海局集团介绍，2月10日16时，X8074次中欧班列（义乌-明斯克）吉利号，装载着86个标准集装箱，内装吉利汽车配件出口货物，从义乌西站鸣笛顺利启程，驶向白俄罗斯明斯克。这标志着在新冠肺炎疫情防控期间，义乌中欧班列全面恢复常态化开行。

据介绍，这趟中欧班列（义乌-明斯克）吉利号从义乌西站发车，经满洲里14天后到达白俄罗斯明斯克。这也是金华货运中心自去年组织吉利汽车配件常态化开行中欧班列的延续。

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