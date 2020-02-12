原标题：济南：防疫物资“零等待”快速通关

2月11日，济南出入境边防检查站民警登机为载运防疫物资的境外航班开通边检“绿色通道”服务。 当日，一架载运41.3吨防疫物资的货运包机由比利时抵达济南遥墙国际机场。济南出入境边防检查站根据航班入境申报信息启动特殊勤务方案，开通“绿色通道”，在现场快速办理入境边检手续，做到防疫物资“零等待”通关。 新华社记者 朱峥 摄

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