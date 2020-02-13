海关已验放8.7亿件抗疫物资入境

本报北京2月12日电 （记者任涛）海关总署今天公布的数据显示，疫情防控阻击战打响至今，1月24日至2月11日，中国海关共验放防控物资8.7亿件，价值28.4亿元。从品类看，防护用品共8.51亿件，主要包括口罩7.3亿只、防护服741万件、护目镜154万副；消毒物品153万件；药品222万件；医疗器械134万件，其中红外测温仪17.5万件；其他防控物资1426万件。捐赠物资占17.8％，共计1.47亿件，价值5.05亿元，包括口罩1.08亿只、防护服239万件、护目镜65万副。仅2月11日就验放防控物资7192万件，价值2.68亿元。
据悉，在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战争中，奋战在口岸疫情防控一线的中国海关“零延时”与疫情赛跑，争分夺秒力保防疫物资快速通关。目前口岸疫情防控工作正平稳有序开展，疫情防控进口物资通关顺畅。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】