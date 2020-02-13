原标题：应对疫情 货币政策逆周期调节将再加码

多家机构日前发布了对2020年1月金融数据的预测，大部分机构认为，受到金融机构尽早投放贷款、对重点地区增大贷款规模等因素的影响，1月新增人民币贷款将环比增长。

业内人士普遍认为，虽然疫情对未来一段时间的金融数据将有所影响，但是货币政策将继续加大逆周期调节力度，MLF利率的下行有望带动企业贷款利率继续下降，这将在一定程度上激发企业贷款需求，金融数据未来将保持平稳。与此同时，在定向降准、再贷款、再贴现等结构性货币政策工具的引导作用下，新增信贷将进一步流向国民经济重点领域和薄弱环节。

1月新增信贷受疫情影响有限

多位市场人士认为，2020年1月金融数据受疫情的影响相对有限。机构普遍预测1月新增人民币贷款将环比增长，预测值集中在3万亿元至3.5万亿元之间。

就1月新增人民币贷款，光大证券研究所首席银行业分析师王一峰预计为3万亿元左右；招商证券首席宏观分析师谢亚轩预计约为3.1万亿元；天风证券银行业首席研究员廖志明和兴业银行首席经济学家鲁政委均预计为3.5万亿元左右。

鲁政委分析认为，1月新增贷款数据增长有多个因素支撑。他指出，虽然2020年春节在1月，但工作日天数减少对信贷投放的影响可能有限。一方面，目前市场对于LPR利率下行的预期较为一致，商业银行或加快贷款投放节奏，争取尽早投放贷款；另一方面，疫情出现后，部分银行加大了对湖北等地的贷款支持力度。

王一峰同样表示，疫情出现后，银行动态调整了信贷投放策略，具体来看，1月中上旬信贷投放规模已奠定全月增量，基建领域引领对公贷款增长，银行还针对疫情重点行业和重点区域设置了专项信贷额度。整体来看，1月信贷投放景气度良好。

除对新增信贷情况表示乐观外，机构对1月社融情况也普遍看好。廖志明表示，预计1月新增社融为4.7万亿元，高于去年同期4.68万亿元，增长强劲。“1月份企业债券发行情况较好，预计非金融企业债券净融资4000亿元，预计股权融资400亿元，1月地方债发行量大，预计政府债券净融资7400亿元，直接融资合计1.18万亿元。”廖志明说。鲁政委也表示，1月地方政府专项债密集发行，带动新增社融规模上升，预计新增社融为5.15万亿元。

MLF利率有望下行

引导融资成本降低

不过，分析人士也指出，疫情影响或在2月金融数据中有所体现，保持金融数据平稳仍需货币政策持续发力。

自今年开年，央行就持续发出加大逆周期调节力度的信号。在2020年1月1日，央行宣布全面降准0.5个百分点，释放长期资金约8000多亿元。在春节之后的2月3号和2月4日，央行连续开展公开市场逆回购操作，累计向市场投放资金1.7万亿元。而展望未来，货币政策逆周期调节将持续发力。

中国人民银行副行长潘功胜日前在国新办发布会上明确表示，要加大逆周期调节的强度，保持流动性合理充裕，为实体经济提供良好的货币金融环境。“我国的宏观调控政策空间仍然是充足的，在世界主要经济体中，中国仍然是少数实施常态化货币政策的国家，所以，我们的工具箱是非常充足的。”潘功胜说。

业内人士表示，近期货币政策逆周期调节将体现在政策利率调整上。在下周初，央行逆回购到期将较为集中，业内普遍预期，中期借贷便利（MLF）利率有望下行。

央行货币政策委员会委员、清华大学国家金融研究院研究员马骏此前在接受记者采访时也表示，央行按惯例于月中进行的MLF操作中标利率有望下降，进而2月20日公布的LPR下降可期。1月初开年降准后，可能部分银行已经根据资金成本变化下调了自身报价，但尚未达到使LPR整体下调的阈值，上次降准的积累加上此次央行超预期流动性投放推动整体市场利率下行，2月20日公布的LPR下降概率明显增大。

瑞银投资研究部首席中国经济学家汪涛也表示，2月将有一次MLF利率下调，下调幅度为10个基点，之后MLF还有再次下调10个基点的可能性，而LPR下降的幅度可能更大。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，若本月LPR报价跟进下行，则企业贷款利率有可能以更大幅度下调。这将在一定程度上激发企业贷款需求，预计一季度新增社融、人民币信贷规模将大幅超过上年。他说，未来一段时期信贷、社融及M2等金融数据回升幅度将会加快，这将有效缓冲疫情给宏观经济带来的短期影响。

政策发力将更为定向精准

为发挥结构性货币政策工具的作用，央行日前设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款。针对9家全国性银行和10个重点省市的地方法人银行，央行于2月10日发放首批专项再贷款。专项再贷款资金投向实行重点企业名单制管理，确保资金精准投向疫情防控重点企业。

王一峰表示，在疫情的特殊时期，如何实现流动性的精准投放，确保廉价资金能够及时、准确的流入疫情防控的相关行业和区域，是货币政策应对疫情的关键所在。在此背景下，“专项再贷款+财政贴息”依靠特殊的机制设计，有效兼顾了定向调控和降成本的目标。

展望未来，这类结构性货币工具运用将更为频繁。潘功胜表示，将继续发挥定向降准、再贷款、再贴现这样的结构性货币政策工具的引导作用，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼也表示，货币政策要更加灵活适度，保障市场流动性合理充裕。特别是要通过定向降准、再贷款、再贴现等措施，加大对中小银行的流动性支持，鼓励中小银行进一步服务好受疫情影响较大的民营和小微企业。监管部门应适时调整相关监管指标和考核要求，打消金融机构的后顾之忧。金融机构要继续加大对防控疫情等工作的金融服务，特别要加大对疫情严重的地区和重点行业的支持。

董希淼同时表示，总体而言，我国货币政策应在保持稳健的基础上，针对疫情变化进行灵活适度、定向精准的调节。在加大支持服务的时候，金融机构应将金融资源聚焦于受疫情影响较大的地区和行业，另外，在做好对疫情防控工作支持的同时，应更加注意防范金融风险。（记者 张莫 汪子旭 北京报道）

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