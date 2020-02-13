原标题：持续高压 市场监管总局严惩哄抬物价行为

市场监管部门持续加大对防疫用品、民生用品等重要商品的价格监管力度，着力维护市场价格秩序，从严从重从快查处一批案件。2月12日，市场监管总局公开曝光了第七批各地疫情防控相关商品价格违法典型案例共计5起，涉及口罩、白菜、鸡蛋等哄抬价格、价格欺诈，合计将罚287万。

其中，作为防疫用品的口罩哄抬价格、不明码标价等乱象屡禁不止。

1月26日，贵州省贵阳市市场监管局根据举报对贵州侗润堂药业连锁有限公司下属多家药店进行检查。1月23日至26日期间，当事人要求其下属药店统一大幅提高口罩价格，将购进价格为12.8元/个的医用防护口罩涨价至49元/个销售。贵阳市市场监管局认定当事人构成哄抬价格的违法行为，于2月9日下达《行政处罚听证告知书》，将作出罚款180万元的行政处罚。

此外，1月28日，新疆生产建设兵团图木舒克市平价新汉林大药房将购货单价为2.5元/包的雨洋牌时尚防护口罩以30元/包的价格对外销售，且未按规定标示口罩价格。图木舒克市市场监管局已对其下达《行政处罚听证告知书》，将依法作10万元罚款的行政处罚。

1月23日至24日间，新疆维吾尔自治区阿勒泰市勤必发文体总汇商店在灰色氪星9001型口罩进货价一直是10元/只的情况下，将销售价格从15-25元/只多次提高至30-40元/只，构成哄抬价格的违法行为，阿勒泰市市场监管局于1月31日对其下达《行政处罚决定书》，作出罚款37万元的行政处罚。

而涉及重要民生商品蔬菜、鸡蛋等的违法案例也仍有发生。

青海省西宁市海湖新区某大润发超市1月26日至27日在销售蔬菜、鸡蛋过程中低价招徕客户、高价结算。西宁市市场监管局认定当事人构成价格欺诈的违法行为，并于2月6日下发《处罚决定书》，对当事人作出罚款50万元的行政处罚。

吉林省四平经济开发区晨阳果品生鲜超市1月23日-27日间，大白菜进价一直处于3.20-3.70元/公斤，售价却从3.36元/公斤大幅提高至9.98元/公斤，构成哄抬价格的违法行为。四平市市场监管局于2月2日对其下达《行政处罚决定书》，依法作出10万元罚款的行政处罚。

重点商品价格监管力度仍将持续加大。市场监管总局党组书记、局长肖亚庆日前主持召开党组扩大会议，会议强调，保持对各类串通涨价、哄抬价格等违法行为的高压态势，对于典型大要案总局要直接查处。（记者 班娟娟 北京报道）

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