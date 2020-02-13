原标题：战“疫”推动“宅经济”爆发式增长

出于防控新冠肺炎疫情的考虑，从今年春节假期开始，很多人就选择“宅”在家里，尽量减少出门。与之相应的是，各种以线上服务为主的“宅经济”增长迅速。其中，人们对线上购物、线上教育、线上医疗等的需求大幅增长。

虽然足不出户，但人们日常生活的需求并没有减少。受疫情影响，各地开工开学的时间向后延长，而快递员就成了普通行业中最忙碌的群体之一。各个小区外排成一排的不同快递公司的车辆成为一道风景。据了解，春节假期以来，粮油、方便速食、瓶装水等生活物品的需求增长明显。京东生鲜、京东到家、盒马鲜生等的订单量都呈暴涨趋势。一些平台的交易额比去年同期增长三五倍之多。

除了日常的生活需求之外，随着防范疫情的需要，众多线下培训机构被叫停，大中小学相继延期开学，聚集性的教育活动逐一被叫停。在此情况下，在线学习、停课不停学成了这段时间众多大中小学生的主要选择。

据钉钉官方统计，目前已经有广东、江苏、河南等众多省份纷纷加入“在家上课”计划。新东方几十万学生已经开始陆续接入新东方线上直播系统“云课堂”，上万老师也从线下转到线上。

包括即时通讯、协同文档、在线会议等在内的在线办公服务也开始被众多企业实际投入使用。而阿里健康、腾讯健康、平安好医生、微医、医联等在线医疗平台的服务需求也大幅增加。据阿里健康数据显示，截至1底，在线义诊累计访问用户数超280万，参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。

有观点认为，此次疫情对于在线服务产业也将会是一次推动。但同时，与实际需求相比，现在的各领域在线服务还存在一定的问题和差距。

以目前最为火爆的在线教育为例，网易有道副总裁刘韧磊表示，大量刚需的用户涌向在线课堂，流量的突然暴涨对在线教育直播平台的流量承接能力是一次重大考验，如果没有成熟的教学直播技术和充足的带宽储备，将很难满足正常的服务。另一方面，老师的水平一定程度决定了在线教育的服务质量。（记者 李志勇 北京报道）

(责编：庄红韬、杨曦)