免费退票超200亿 航空公司获减负新政

“受疫情的影响，加上免费退票政策的作用，民航旅客量大幅下滑。春节以来累计旅客运输量仅为1021万人次，比去年春运同期大幅下降了70%，平均客座率不到45%。”民航局运输司司长于彪在2月12日的新闻发布会上表示，免费退票政策实行以来，截至2月10日国内外航空公司共办理免费退票1900多万张，涉及票面总金额超过200亿。
民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰透露，将坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，将已出台的免征航空公司应缴纳的民航发展基金政策落实到位。同时，出台进一步降低民航企业成本负担措施，对于执行疫情防控任务飞行的民航企业免收起降费等机场航空性业务收费以及免收航路费等空管收费。支持航企根据需要进行联合重组、优化运力，帮助企业渡过难关，坚决打赢疫情防控阻击战。
随着企业复工复产，人员出行频次增加，不少人关心“乘坐飞机是否安全？”对此，民航局飞行标准司司长朱涛回应，“目前，中国载客运行的飞机几乎全部装配了高效空气过滤器。能够有效过滤掉病原微生物，大大降低了病毒在飞机上传播的可能。能够为大家提供安全的机上环境。”（记者 王璐 北京报道）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】