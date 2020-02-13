原标题：免费退票超200亿 航空公司获减负新政

“受疫情的影响，加上免费退票政策的作用，民航旅客量大幅下滑。春节以来累计旅客运输量仅为1021万人次，比去年春运同期大幅下降了70%，平均客座率不到45%。”民航局运输司司长于彪在2月12日的新闻发布会上表示，免费退票政策实行以来，截至2月10日国内外航空公司共办理免费退票1900多万张，涉及票面总金额超过200亿。

民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰透露，将坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，将已出台的免征航空公司应缴纳的民航发展基金政策落实到位。同时，出台进一步降低民航企业成本负担措施，对于执行疫情防控任务飞行的民航企业免收起降费等机场航空性业务收费以及免收航路费等空管收费。支持航企根据需要进行联合重组、优化运力，帮助企业渡过难关，坚决打赢疫情防控阻击战。

随着企业复工复产，人员出行频次增加，不少人关心“乘坐飞机是否安全？”对此，民航局飞行标准司司长朱涛回应，“目前，中国载客运行的飞机几乎全部装配了高效空气过滤器。能够有效过滤掉病原微生物，大大降低了病毒在飞机上传播的可能。能够为大家提供安全的机上环境。”（记者 王璐 北京报道）

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