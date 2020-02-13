自贸区经开区领先密集部署稳外资

原标题：自贸区经开区领先 密集部署稳外资

疫情之下，中国开放脚步不停。《经济参考报》记者获悉，近期，从中央到地方密切关注外资企业复工复产情况、项目进展，出台支持政策，优化外商投资环境。其中，自贸实验区和国家级经开区等开放的前沿阵地更是利用自身的制度和资源优势，积极服务外资企业，推动重大外资项目落地，并加快新项目储备，让外资企业吃下定心丸。

2月12日，中共中央政治局常务委员会会议指出，要推动外资大项目落地，实施好外商投资法及配套法规，优化外商投资环境，保护外资合法权益。之前，商务部也印发通知指导各地加强对外资企业的服务和保障。

事实上，近期各地已经在陆续推出稳外资相关举措。在上海自贸区临港新片区内，2月10日复工首日，特斯拉等重点生产企业便如期开工。临港新片区管委会表示，针对片区内特斯拉等重点生产企业的特点和复工中碰到的实际困难，将密切跟踪全力协调，做好疫情防控和物资调配等保障。在此之前，上海发布了28条政策支持企业抗疫，并强调外资企业平等享受相关扶持政策。

上海只是此轮稳外资中率先行动者之一。记者了解到，作为外资集聚的先行区和排头兵，山东、陕西、甘肃、海南、厦门、福建等地的自贸试验区和国家级经开区也已经迅速行动，纷纷出台举措，助力包括外资企业在内的所有企业复工复产，推进项目落地。

例如，山东自贸试验区青岛片区推出9项外汇创新试点政策，包括实施资本项目外汇收入支付便利化业务，开展跨国公司资金集中运营管理业务等。兰州经开区则加大招商引资补贴，提出对2020年新引进外资企业，当年实际利用外资金额达3000万元、2000万元、1000万元美金以上的，分别给予一次性30万元、20万元、10万元人民币奖励等措。胶州经开区及时安排部署，第一时间与外资企业联系，帮助企业抗击疫情，同时开通线上服务绿色通道。

与此同时，全国各地还在陆续出台稳外资措施。据记者不完全统计，截至2月12日，已有上海、山东、天津、广西等十余省市陆续出台举措解决外资企业复工中遇到的实际困难，帮助外资企业尽快投入生产，主要包括强化对外商投资企业跟踪服务、提供便利化外汇金融服务、及早筹划重大经贸推介活动等。

记者还了解到，接下来还有一系列利好政策落地。商务部表示，将指导各地商务主管部门梳理国家和各地近期出台的各类援企稳岗政策，指导外资企业用好用足财政、金融、税收、社保、就业以及政府采购等各类帮扶解困政策。商务部新闻发言人高峰透露，下一步，将会同有关部门和地方，继续加大对外资企业的服务力度，协助外资企业积极应对疫情，有针对性地协调解决外资企业在投资、生产、经营过程中的一些实际问题。

“面对疫情冲击，我们正在做全方位的政策安排，控疫情和稳外资两手抓。”国研新经济研究院执行院长朱克力对《经济参考报》记者表示，其中，稳定外资企业和境外投资者信心无疑至关重要。

朱克力指出，此时自贸区、经开区等开放前线阵地要发挥优势作用。这里有正待发展成为推动新旧动能转换的新经济活力区，同时也在开放中积累了较高水平的治理能力，以及更大的风险承压能力，相对也更有条件帮助外资企业应对疫情挑战。“要发挥好这些优势，力争尽快把疫情控制住，同时尽快恢复经济和市场活动，以稳定我国在全球供应链、产业链和价值链中的地位。”朱克力说。

商务部国际贸易经济合作研究院副主任张菲对《经济参考报》记者表示，自贸区、经开区等要发挥带头作用，科学规划，在做好疫情防护的前提下，组织外资企业尽快恢复生产和经营。疫情期间，本土企业享受的相关优惠政策和支持政策也覆盖到外资企业上，内外资企业一视同仁，平等享受政府相关政策。以有力的应对，为外资企业创造良好的营商环境，以开放赢得发展。

值得注意的是，这些举措也进一步坚定了外资企业对中国市场的信心。“从目前对部分外资企业的调研来看，现阶段疫情对外资企业生产经营的影响还是有限的。”瑞穗银行（中国）有限公司行长竹田和史对《经济参考报》记者表示，中国巨大的市场空间、完善的产业结构和原材料供给能力，是吸引外资企业来中国投资的重要原因。中国经济的基础条件雄厚，韧性和潜力都很大，因此从中长期来看对中国的经济发展前景充满信心。

“阿吉斯进入中国市场的决心就不会改变。”德国阿吉斯装备制造集团张毅也对《经济参考报》记者表示，疫情过去之后，预计中国建设将迎来加速度。集团董事局开会研究，决定对中国大陆市场提供特殊价格优惠政策，从2020年2月1日生效，截止日期为今年年底，为恢复疫后经济发展做出应有的贡献。

“阿吉斯对中国市场充满信心，相信中国经济未来仍然是世界经济整体发展的发动机。”张毅说。（记者 王文博 汪子旭 北京报道）

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