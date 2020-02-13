原标题：全力复工复产 医疗防护用品企业吹响战“疫”集结号

在复工复产的企业中，有一类特别受关注——医疗防护用品企业。在社会各界的支持下，不少企业以24小时不间断的节奏与时间赛跑，将紧缺的医疗防护物资源源不断地输送到战“疫”一线。

上海名冠是一家主营净化材料生产的企业，原来主要产品是各种空气净化器的滤芯。疫情暴发后，上海名冠决定转向N95口罩原料布的生产，接到任务的工人们第一时间赶回工厂。“现在我们8名工人，分为两班，24小时不间断生产。每天生产约1吨原料布，大概可以用在50万只口罩上。”员工桂师傅说，复工初期好多店铺还没开门，工人一度只能吃方便面。“但一想到前方的医护人员还在奋战，我就觉得我们做的不算什么，要抓紧生产更多的原材料供应一线。”

上海名冠嘉定工厂厂长薛增茂一直守在厂里。他说，为加大供应力度，厂里还向上游企业订购了口罩生产机器，预计3月上旬新的口罩生产线就能投产。

“原来最头疼的是口罩布原料聚丙烯的供应，我们订20吨对方只能供应8吨。原来是送货上门，现在要自己联系物流去提货。好在嘉定区对我们很支持，给厂里出具了防疫物资证明，物流方面现在还比较畅通。”薛增茂说。

处于忙碌状态的不仅是口罩布企业。10日一大早，在上海自贸区临港新片区，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司董事长王宇的电话响个不停，他正忙着联系增加生产线的相关事宜。

宇昂主要生产一种新型消毒液——聚维酮碘消毒液，规格从30毫升到500毫升不等。1月26日，企业收到通知，被确定为国家防疫物资征用企业，随即复工。受疫情影响，该企业约有三分之二的员工无法及时返回上海。当企业提出生产人员不足的问题时，工厂附近泥城镇的党员志愿者们穿上了工作服，做起分拣装箱、打包堆放等工作。

王宇说，随着生产线增加，企业产能将进一步释放，预计到2月底，聚维酮碘消毒液产量将翻一番，每天达到20000瓶以上。此外企业还将扩充产品品类，生产除菌洗手液、医用除菌剂等产品。“在提升产能的同时，我们也随时关注着原材料单质碘、包装材料、标签纸的供应，加大海外采购的力度，保证生产不断档。”

上海石化聚丙烯技师工作室负责人陆定良说，医用口罩、防护服、注射器等产品，大多会使用聚丙烯医用料。面对疫情防控需要，上海石化春节前就优先排产，全力生产医用牌号的聚丙烯。

“我们技师工作室有11位高级技师，春节假期分为4个班组轮流监督医用料的生产。”陆定良仔细地检查刚刚生产出来的医用料，“毕竟要用于医疗用品的生产，透明度、稳定性的要求也会更高。”

帮助企业复工，地方政府、产业园区都发挥了各自的作用。上海市嘉定区经委经济信息管理科科长倪坚最近每天都来名冠“上班”，帮助协调生产、物流等各种事宜。上海名冠总经理周慎说，企业已经申请了200万元贷款用于生产线改造。“相比以前的业务方向，口罩的利润稍显微薄，加上贷款，企业颇有压力，但现在，这笔贷款可以享受到嘉定区50%的贷款贴息。”

宇昂科技所在的临港新片区新兴产业园工作人员告诉记者，特殊时期，订单量大，企业扩大产能需要临时使用更多场地。园区不仅免费提供了这些场地，还做好了通水通电等保障。同时，园区联系了附近酒店，为宇昂科技的员工及志愿者们提供盒饭，解决就餐问题。

上海市经信委发布的最新通知提出，对涉及疫情防控、事关国计民生、保障城市运行和群众生活必需的企业优先保障复工，加强人员管控，鼓励错峰上下班。（记者 何欣荣 杨有宗 王默玲 上海报道）

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