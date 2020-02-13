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江苏一批企业“火线”转产防疫物资

2020年02月13日08:11  来源：经济参考报
 
原标题：江苏一批企业“火线”转产防疫物资

　　日产超过3万件，月产能可达90万件，这是以内衣、西服等为主要产品的红豆集团生产的防护服产量。加班一线的生产小组长曹敏亚说：“多赶制一件，前线就多一份保障”。

　　企业转产、员工转行、政府护航。疫情发生以来，江苏一批企业积极响应号召，火线转产，持续支援抗疫一线。

　　连日来，一辆辆装满医用酒精的货车，陆续从南京的红太阳集团出发，前往湖北和其他省份。这家环保农药企业以往的“角色”，是酒精消费大户。

　　3天完成生产线改造，快速形成生产能力，紧急加班生产。这个春节假期，红太阳集团员工经历了一次不寻常的转变。疫情袭来，董事长杨寿海六天连开六次会议，研究调度转产医用酒精。旗下中邦制药2月1日开始改造生产线，紧急调动百余工人。南京市卫健委特事特办，24小时内进行核查、通过审批。目前已形成日产200多吨医用酒精的能力，还在想办法不断扩产，计划近期将日产量提升到300吨。

　　在江苏常熟，接到生产防护服的任务后，羽绒服厂商波司登快速组织设备、原料和员工，仅用两天时间，就筹集了防护服生产所需面辅料，6日起生产线正式开工。波司登股份有限公司副总裁王晨华说，全国上下正在抗击疫情，企业一定全力以赴。

　　“迅速转型”的还有苏州的朗力福保健品有限公司，1月29日，相城区卫健委紧急征集消杀用品，公司紧急复工。副总经理朱金波说，次日，公司在苏州的员工26人，其中包括数名管理人员，全都加入一线，生产消杀用品。

　　在红豆集团工作了20多年的曹敏亚，第一次碰上生产紧缺物资的关键时刻。从早上7点半到晚上9点，她带领32名组员，全力以赴赶制一般防护服。

　　记者在红豆集团生产车间看到，身着蓝色防护服、戴着口罩的工人们“全副武装”，趴在缝纫机前，双手快速地拉直面料，将针头对准后踩下脚踏。滋的一声，几秒就能缝制好一段面料。

　　红豆集团党委副书记王竹倩介绍，2月3日第一件防护服下线后，日产量短短几天就从几百件攀升到上万件，如今已达3万件。与此同时，红豆运动装公司也完成了生产线改造，7日获批生产医用隔离衣，并投产日常防护型口罩，预计月生产隔离衣30万件、口罩300万只，目前正准备生产医用防护服。

　　无锡阳光集团、常州新兴服装、南京卡思迪莱服饰、连云港柏德实业……在江苏，“跨界”转产防疫物资的企业队伍，越来越壮大。

　　打片、点带、喷码、装箱……走进位于张家港经开区的苏州波力斯医疗科技有限公司，车间内50名志愿者娴熟地忙碌在口罩制作流水线上。

　　企业紧急转产，不少工人也是“转行”而来。这些志愿者，正是响应地方招募，经健康筛选和技能培训后上岗。此前，面对需求激增， 口罩生产企业波力斯医疗苦于工人已放假。在志愿者帮助下，口罩产量逐渐恢复到正常水平。

　　在加紧生产的同时，这些企业还十分注重自身防疫工作。在红豆集团，为保证生产环境洁净，防止交叉感染，员工进入车间前，要经过大楼和车间门口两处体温测量点。工人们介绍，每天上班前要用消毒液洗手，到食堂就餐要分时分批，每张餐桌上只能坐一人，座椅要同一个朝向。

　　“我们必须确保防控、生产两不误。”王竹倩说，目前一线员工仅限于春节期间未离开无锡的本地人，复工前还要填写《个人近期（14天内）出行申报表》，详细询问近期有无武汉旅居史和相关接触史。（记者 陈刚 刘巍巍 郑生竹 南京报道）

(责编：庄红韬、杨曦)
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