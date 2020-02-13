深圳：出口退税提效增速，资金“活水”助力企业驰援抗疫

人民网北京2月13日电 （记者车柯蒙）“我们公司日前申报的出口退税业务，审结后1个工作日就收到了2830万的出口退税款，税务局疫情期间‘不断档’退税服务，为我们打赢防疫战提供了重要支持”，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务负责人阳燕波在收到退税款到账短信提醒后说道。

在这场全民抗“疫”中，深圳迈瑞医疗不停工、保生产，发挥了医疗企业的重要作用。作为国内医疗器械行业的龙头企业，在此次疫情中迈瑞医疗积极响应、动作迅速，1200多台医疗设备运抵火神山、雷神山医院，派驻疫区的200多名迈瑞工程师对湖北全省超过2万台设备进行巡查，充分彰显了困难面前深圳企业的“特区担当”。而企业驰援一线的背后，有着税收的积极支持。疫情期间，出口退税的加速办理为众多医疗企业自主研发提供了重要的资金来源，迈瑞医疗便是第一批享受到“极速退税”的企业。

在出口规模常年领跑全国大中城市的深圳，不少准备复工复产的出口企业亟待退税款这一资金“活水”。考虑到出口退税业务复杂、周期较长，结合企业在疫情防控时期的各种需求，深圳市税务局第二税务分局超前部署、精准施策，结合成熟的“智税”系统，推出了“非接触式”退税套餐。包括：全面进行无纸化申报，尽量采取“非必要，不进厅”方式，选择出口退税综合服务平台、国际贸易“单一窗口”出口退税申报平台、电子邮箱、电话咨询等“非接触式”途径，减少现场办税次数；开通电子邮件传输通道实现税企数据远程交互，通过官方微信线上推送答疑帖与操作教学帖、允许纸质资料延后或通过邮寄形式送达等。此外，第二税务分局还抽调各个环节的业务骨干驻守办税一线，为企业提供电话咨询与远程指导，全力保障全市出口退税业务正常运转。

“‘非接触式’安全高效办税和及时到账的出口退税款为我们支援武汉提供了重要税务支撑。”阳燕波表示。

据统计，“非接触”式办税实施以来，深圳市税务局共为254户出口企业办理备案登记，节后首周受理出口退税申报756笔。春节前后共办结15000多笔出口退税业务，累计达到105亿元，惠及深圳万户出口企业，其中涵盖众多驰援武汉的企业，如华为、创维、TCL、比亚迪等大型出口企业，为企业盘活资金、复工复产提供了强有力的保障。

(责编：车柯蒙、孙阳)