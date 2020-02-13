原标题：转产、驰援、复工 中国民营企业走在抗“疫”前线

在此次新冠肺炎阻击战中，中国民营企业的身影无处不在。转产、驰援、复工，他们走在抗“疫”前线。

新冠肺炎阻击战中，中国民营企业的身影无处不在。转产、驰援、复工，他们走在抗“疫”前线。图为2月5日拍摄的红豆集团防护服生产线。中新社发 钟欣 摄

“2月3日我们生产出第一件防护服，到2月10日已经日产3万件。”红豆集团董事钱文华13日对中新社记者表示。

新冠肺炎疫情发生以来，与红豆集团一样，中国多家民营企业暂时放下日常生产计划，转而生产紧缺物资供应社会。从生产家纺到生产口罩、从生产西装到生产防护服，一家家公司“不务正业”，企业动员蔚为壮观。

2月4日，红豆股份对外公告称，公司经营范围将新增“第一类医疗器械生产，第二类医疗器械生产”。2月6日，红豆股份发布交易异动公告，表示公司将生产医用一次性防护服。

钱文华向记者表示，春节期间，公司投入十几条生产线，尽量召回工人开足马力生产物资。根据计划，除了已经生产普通防护服外，未来红豆还将月产300万只口罩、6万件医用防护服、30万件隔离衣。

17年前“非典”疫情期间，红豆就曾生产过口罩。钱文华坦言，此次企业转产面临新挑战，包括学习生产工艺、解决设备和辅料供应问题，以及工人返乡后人手不足。沟通政府、联系专家、给付多倍工资请工人，还没过完春节假期，红豆即已经生产。

“疫情来得突然，我们希望为国家和人民争分夺秒”，钱文华这样介绍红豆的努力。

驰援武汉，民企利用产业优势展现社会担当。2月6日，300吨优质土豆陆续抵达湖北，这是亿利集团向湖北捐赠的第二批爱心物资。此前，亿利已向武汉捐赠了旗下亿利制药生产的1亿片复方甘草片。

1月26日农历年初二晚间，在零下十几度鄂尔多斯，亿利制药员工组成人链，用4个小时将2778箱重达25吨的药品装车。该公司负责人在微信中表示，“这是企业应尽之力，也是亿利本色。”

为保证物资运输，1月27日新希望集团湖北鲜生活冷链提前复工，并直奔武汉前线，先后为亚心医院等运输口罩、防护服等；该集团旗下兴源环境调集技术力量，相继完成武汉火神山医院、雷神山医院污水处理工程；新希望六和、新希望乳业为两座应急医院的建设者捐赠了20吨自热米饭、火腿肠、牛奶等食品物资……

寒冬将尽，随着农历春节假期的结束和疫情防控的进展，越来越多的民企逐步复工复产。

“立即行动起来，坚持分地区、分行业、分时段科学有序恢复生产，把疫情耽误的时间抢回来，把疫情耽误的效益抢回来！”2月11日，宗庆后、徐冠巨、南存辉等11位知名浙商联合发起《关于强化疫情防控有序复工复产的倡议书》，其中提到，“突发的疫情对我们是考验，也是一次锤炼”。(王捷先 邢利宇)

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