扶贫小额信贷可适当延期还款

本报北京2月13日电 （记者顾仲阳）近日，国务院扶贫办、银保监会下发《关于积极应对新冠肺炎疫情影响切实做好扶贫小额信贷工作的通知》，要求各地努力化解疫情影响，促进扶贫小额信贷健康发展，支持贫困户尽快恢复生产，实现稳定脱贫。

通知明确适当延长还款期限。各级扶贫部门和银行保险监管部门尽快摸排本地区受疫情影响情况，指导承办银行机构结合本地实际，适当延长到期日在2020年1月1日后（含续贷、展期）、受疫情影响出现还款困难的贫困户扶贫小额信贷还款期限。延期最长不超过6个月，其间继续执行原合同条款，各项政策保持不变。鼓励承办银行机构适当降低延期期间贷款利率。引导贫困户通过电话银行、手机银行、网络银行等线上方式和村村通金融服务点申请贷款和自助还款。对受疫情影响的贫困户，可采取多种方式灵活办理业务，待疫情解除后，按程序补办相关手续，其间发生逾期的不纳入征信失信记录。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 14 版）

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