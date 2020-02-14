央行在港成功发行三百亿元人民币央行票据

本报北京2月13日电 （记者王观）13日，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为2.55%和2.60%。此次发行受到市场欢迎，全场投标总量超过830亿元，是发行量的2.8倍，认购主体包括商业银行、中央银行、国际金融组织、基金等各类离岸市场投资者，覆盖欧美、亚洲等多个国家和地区。

2018年11月以来，人民银行逐步建立了在香港发行人民币央行票据的常态机制，以相对稳定的频率发行3个月、6个月、1年等期限品种的央行票据。

本次发行为到期滚动发行，发行后香港人民币央行票据余额仍为800亿元。

香港人民币央行票据的稳定持续发行有利于丰富香港市场高信用等级人民币投资产品系列和人民币流动性管理工具，满足离岸市场投资者需求，完善离岸人民币收益率曲线，促进离岸人民币货币市场发展，以及带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券，推动人民币国际化。

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