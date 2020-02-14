“经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效。这是来之不易的，各方面都作出了贡献。”

中共中央政治局常委会2月12日召开会议，分析当前新冠肺炎疫情形势，研究加强疫情防控工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话，指出当前疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，要毫不放松做好疫情防控重点工作，加强疫情特别严重或风险较大的地区防控，强调各级党委和政府要按照党中央决策部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，紧紧依靠人民群众，全面开展疫情防控工作。在党中央坚强领导下，全国上下全力奋战、英勇奋战、团结奋战，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，凝聚起众志成城抗疫情的强大力量。经过艰苦努力，疫情形势正在起变化，防控工作成效正在显现。我们向奋战在疫情防控第一线的广大医务工作者、人民解放军指战员和各条战线的同志们致敬！现在，疫情防控正处于关键阶段，必须毫不放松、持续用力、顽强作战，把疫情防控重点工作坚决做好做实。

毫不放松做好疫情防控工作，就要抓好疫情防控的重点环节。要围绕提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，全面增强收治能力，坚决做到应收尽收、应治尽治，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，切断疾病传播途径，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，着力提高患者特别是重症患者救治水平。要强化医疗物资等的供应保障，充分调动口罩、医用防护服生产企业的积极性，加快推动企业复工达产，紧缺物资要进行统一调拨，优先保障重点地区需要。同时，要做好生活必需品生产供应工作，切实抓好主副食品生产、流通、供应组织。

毫不放松做好疫情防控工作，就要加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。湖北省特别是武汉市依然是疫情防控的重中之重。要着力解决床位和医务人员等医疗资源不足问题，全力以赴救治感染患者，19个省份对口支援湖北省武汉以外地市要责任包干、落细落实，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。风险较大的地区防控决不能有丝毫松懈，人口流入大省大市要按照联防联控、群防群控的要求，落实落细各项防控措施，坚决抓好外防输入、内防扩散这两大环节，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。

毫不放松做好疫情防控工作，各级党委和政府必须按照党中央决策部署，认真贯彻习近平总书记提出的“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策”的要求，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。要按照科学防治、精准施策原则，以县域为单元，确定不同县域风险等级，分区分级制定差异化防控策略。疫情防控工作要坚持实事求是，对偏颇和极端做法要及时纠正，不搞简单化一关了之、一停了之，尽可能减少疫情防控对群众生产生活的影响。

做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定。疫情形势的积极变化鼓舞人心，只要全国上下再接再厉、英勇斗争，毫不放松做好疫情防控工作，我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。胜利属于伟大的中国人民！

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 01 版）

(责编：庄红韬、孙阳)